Ciudad Obregón, Sonora.- Esta noche de martes 20 de enero, se registró una agresión armada en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, la cual dejó como víctima un sujeto lesionado; el hombre fue ingresado al hospital por sus propios medios. Cuando TRIBUNA te dio a conocer la información mediante una nota, el agredido no había sido identificado. Un par de horas después se ha dado a conocer la información; aquí lo que se sabe.

El suceso violento tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Matías Méndez, ubicada en la zona norte de la ciudad, donde se reportaron las detonaciones. Los hechos se registraron poco después de las 19:00 horas, por las calles Luis Alcaraz entre Rodolfo Campodónico y Ferrocarril. El sujeto lesionado fue identificado como Jesús Alberto L.V., de 31 años, quien después de ser agredido a balazos y quedar con un disparo en una de sus muñecas se trasladó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a bordó de un vehículo particular.

Alarma en Ciudad Obregón: Llega a hospital hombre herido de bala; autoridades logran identificarlo

A su ingreso al área de urgencias del nosocomio, médicos urgenciólogos le diagnosticaron una herida producida por proyectil de arma de fuego en la muñeca izquierda, lesión que requirió atención médica inmediata, aunque hasta el momento de la publicación de esta nota se desconoce su estado de salud actual.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad acudieron al hospital para entrevistarse con el afectado, quien declaró desconocer la identidad de la persona o personas que lo agredieron. Según su versión, mientras se encontraba sobre la calle Luis Alcaraz escuchó una detonación y, segundos después, sintió un intenso dolor en el brazo, percatándose de que había sido alcanzado por una bala.

De manera paralela, agentes policiacos se trasladaron al sitio donde presuntamente ocurrió la agresión para llevar a cabo las primeras diligencias; sin embargo, hasta la publicación de esta nota de desconoce si en el lugar fueron localizados casquillos percutidos u otros indicios balísticos que permitan avanzar en las investigaciones. Las investigaciones quedaron a cargo de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron la carpeta correspondiente con el objetivo de esclarecer el ataque armado, determinar el móvil de la agresión y lograr la identificación de los presuntos responsables.

#Seguridad | FUERTE CHOQUE en calle 200 de Ciudad Obregón deja a una mujer LESIONADA y cuantiosos daños materiales uD83DuDCA5uD83DuDE98uD83DuDC69uD83CuDFFBhttps://t.co/E5LYnjUFIQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui