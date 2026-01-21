Alerta en Ciudad Obregón: Reportan hallazgo de restos humanos embolsados en predio baldío

Ciudad Obregón, Sonora.- Una intensa movilización por parte de corporaciones policiales y militares se registró en el sector poniente de Ciudad Obregón, tras recibirse un reporte sobre la presencia de un objeto sospechoso en la vía pública. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Prados del Tepeyac, sobre las calles Paseo las Torres, entre París y Edmundo Taboada, punto que fue asegurado por las autoridades para iniciar las diligencias.

El aviso a los servicios de emergencia se efectuó aproximadamente a las 19:00 horas, momento en el que residentes del área notificaron a las autoridades sobre el hallazgo de una bolsa de plástico negra, cuyas características sugerían que podría contener restos humanos. Según los testimonios recabados en el lugar, el bulto habría sido abandonado apenas unos minutos antes de la llegada de los uniformados, junto a un predio baldío.

Vecinos señalaron que, al momento del suceso, aún había transeúntes circulando por la zona y mencionaron que los presuntos responsables se retiraron del lugar a bordo de un vehículo con rumbo desconocido. Ante la situación, se desplegó un operativo para resguardar el área. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Cajeme arribaron al sitio.

Como parte de los protocolos de preservación de la escena del crimen, los oficiales acordonaron la zona, impidiendo el tránsito vehicular en ambos sentidos de la calle Paseo las Torres para evitar la contaminación de posibles indicios y facilitar el trabajo de los especialistas. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente para procesar el lugar y recabar evidencia.

Diferentes autoridades atendieron el llamado de emergencia

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hallazgo corresponde a una o más víctimas, dato que se determinará tras los análisis forenses. Una vez concluidas las labores de campo, se ordenó el levantamiento y traslado de los restos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios de ley para lograr la identificación y establecer las causas exactas del deceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui