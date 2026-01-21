Aparatoso ACCIDENTE al norte de Hermosillo: Vehículo eléctrico vuelca en terracería y queda DESTRUIDO

Hermosillo, Sonora.- Los accidentes se han vuelto recurrentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ya que con frecuencia se reportan este tipo de hechos, los cuales en la mayoría de los casos están relacionados con el exceso de velocidad. Ante esta situación, se hace un llamado a los automovilistas a conducir con extrema precaución, respetando en todo momento los señalamientos viales y evitando manejar bajo los influjos del alcohol.

Este miércoles 21 de enero de 2026, durante las primeras horas del día, nuevamente se registró un percance de características similares y, en esta ocasión, el involucrado conducía un vehículo eléctrico que, tras el incidente, terminó volcado sobre un camino de terracería. El accidente se reportó alrededor de las 07:50 horas en la parte posterior de Natura Residencial, zona que conecta con Real de Palmas, al norte de la capital del estado de Sonora.

A pesar de que, afortunadamente, el conductor resultó ileso y pudo retirarse del lugar por su propio pie sin requerir auxilio ni atención médica, la unidad no corrió con la misma suerte y fue catalogada como pérdida total. Cabe señalar que el automóvil fue asegurado por agentes de Tránsito para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y posteriormente fue remolcado por una grúa.

No hay víctimas

En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso. De hecho, sin ir muy lejos, durante la mañana del pasado martes 20 de enero de 2026, un accidente ocurrido en el Centro de Hermosillo estuvo a punto de terminar en tragedia. En dicho incidente, una automovilista se impactó contra un puesto metálico y no solo derribó la mercancía, sino que además se dio a la fuga.

#Seguridad | Policías frustran 'levantón' de hombre en Nogales; detienen a responsables tras persecuciónuD83DuDC6EuD83CuDFFC???uD83DuDEA8https://t.co/B6qVBC3Ps9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

El hecho se registró en el cruce de las calles Guerrero y Colosio, hasta donde arribaron minutos después elementos del Departamento de Bomberos, así como agentes de la Policía Municipal y personal de Protección Civil. En el lugar, las autoridades localizaron la caseta metálica volcada sobre la banqueta y, debajo de la estructura, al encargado del puesto, un hombre de 51 años de edad, quien fue auxiliado por los tragahumos y posteriormente trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui