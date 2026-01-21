Arrestado Jesús por violencia familiar en Nogales; amenazó a su propia madre con un machete

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la noche del pasado lunes 19 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre señalado por el delito de violencia familiar en un domicilio de la colonia Artículo 27, la cual se ubica en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. El detenido fue identificado como Jesús F. 'N.', de 32 años de edad, quien presuntamente tiene problemas con el consumo de drogas.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron a las 07:37 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes municipales sobre un caso de violencia familiar en el mencionado sector. A su llegada, los uniformados se percataron de la presencia de un masculino que portaba un arma blanca tipo machete, con la cual amenazaba a una mujer.

Al notar la presencia policial, el presunto agresor intentó darse a la fuga a fuerza de carrera por varias calles del citado asentamiento humano. Sin embargo, el individuo fue alcanzado por los oficiales a la altura de la calle Estado de Zacatecas y se le ordenó arrojar el objeto punzocortante. Posteriormente, los policías procedieron con su arresto y le aseguraron el arma blanca. Al regresar a la vivienda, la fémina afectada identificó al sujeto como su hijo.

Detienen a hombre acusado de violencia familiar en Nogales, Sonora.

La denunciante señaló que, minutos antes, Jesús F. 'N.' se encontraba alterado mientras golpeaba las paredes y el piso con el machete que tenía guardado, situación por la que temió por su integridad, así como por la de sus otros hijos y uno de sus nuestros que estaban en la residencia. Los oficiales dieron aviso al Centro de Atención Temprana con detenido acerca de lo ocurrido, por lo que se ordenó que el sujeto y el arma blanca fueran puestos a su disposición para las investigaciones correspondientes.

En otro caso similar registrado el domingo 18 de enero en la colonia Pueblitos, también ubicada en la ciudad de Nogales, un hombre identificado como Jesús M. 'N.', de 45 años, fue detenido luego de ser señalado por violencia familiar. Las autoridades informaron que el masculino se encontraba en una reunión junto a la familia de su pareja sentimental, cuando supuestamente la empujó y agredió de forma física, por lo cual fue asegurado por agentes municipales.

