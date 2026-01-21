Atacan a balazos a hombre en el Centro de Culiacán y fallece minutos más tarde en un hospital

Culiacán, Sinaloa.- Una persona del sexo masculino perdió la vida mientras recibía atención médica luego de ser víctima de una agresión armada en la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el hombre, aún sin identificar, fue atacado a balazos cuando salía de un domicilio que se ubica sobre la calle Francisco Villa, entre las avenidas General Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, generando una intensa movilización de las diferentes corporaciones policiacas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor del mediodía este miércoles 21 de enero de 2026, cuando el sistema de emergencias del 9-1-1 recibió el reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el primer cuadro de la capital sinaloense, justo en una zona conocida como la caseta 4. El individuo fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil de Sinaloa y trasladado a un centro hospitalario cercano.

Las autoridades informaron, que hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del herido y solamente se informó que se trata de un masculino, del que no se dieron a conocer características ,ya que rápidamente después del ataque fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil del Estado de Sinaloa y trasladado en una ambulancia a recibir atención médica a un nosocomio", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Un ataque a balazos durante el medio día de este miércoles en pleno centro de #Culiacán dejó como saldo a un hombre lesionado. pic.twitter.com/KV6Sc3ihIe — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 21, 2026

Por su parte, efectivos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron a la ubicación para verificar la denuncia y, a su llegada, localizaron a un masculino lesionado, quien posteriormente recibió atención prehospitalaria y llevado de emergencia a un centro hospitalario, donde minutos más tarde se reportó su fallecimiento. Trascendió extraoficialmente que en el lugar de los hechos se aseguraron al menos seis casquillos y una bala de calibre .45 milímetros.

Luego de ser alertados sobre lo ocurrido, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se trasladó al nosocomio en cuestión para encargarse de las diligencias correspondientes, además de ejecutar las respectivas pesquisas en el sitio del ataque. Finalmente, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente por sus familiares.

uD83DuDD34| Un hombre murió tras un ataque armado la mañana del miércoles en la colonia Centro de #Culiacán. La agresión ocurrió en la calle Francisco Villa, frente a un inmueble que antes funcionaba como oficina de una banda musical.



uD83DuDD17 https://t.co/EHdMB7jsak#Sinaloa #seguridad… pic.twitter.com/PhcNPqDQe3 — Noroeste (@noroestemx) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui