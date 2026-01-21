Atrapan a presunto 'tirador' en Magdalena de Kino; llevaba envoltorios de crystal y marihuana

Magdalena de Kino, Sonora.- Un sujeto identificado como Jesús Armando 'N' enfrentará un procedimiento penal luego de que un juez de control determinara su vinculación a proceso por su probable participación en delitos contra la salud. La autoridad judicial avaló los elementos presentados que señalan al imputado por el delito de narcomenudeo, en su variante de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de venta.

Los hechos se registraron el pasado 16 de enero en la ciudad de Magdalena de Kino. De acuerdo con el reporte, el acusado fue interceptado mientras se encontraba en la vía pública, sobre las calles Paseo Guadalajara y Diana Laura Riojas, ubicadas en la colonia Centro de dicha localidad. Durante la revisión realizada al momento de su ubicación, se le encontraron en posesión diversos envoltorios con sustancias prohibidas.

Entre lo asegurado están 10 envoltorios que contenían hierba verde con características de la marihuana, arrojando un peso neto de 25.93 gramos. Asimismo, se hallaron otros 10 envoltorios con una sustancia granulada, identificada como metanfetamina, con un peso de 4.36 gramos. Además de los narcóticos, el sujeto portaba dinero en efectivo, indicio que permitió a las autoridades establecer que las sustancias estaban destinadas a la distribución local.

Tras evaluar las evidencias expuestas durante la audiencia, el juez dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. En consecuencia, Jesús Armando 'N' permanecerá recluido y a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente mientras transcurre el plazo para la investigación complementaria y se define su situación legal definitiva.

FGJES obtiene vinculación a proceso de imputado por narcomenudeo en Magdalena de Kino



Magdalena de Kino, Sonora, 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en audiencia ante el Juez, obtuvo la vinculación a proceso para Jesús Armando “N”,… pic.twitter.com/zAqruFjV99 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 21, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de combatir frontalmente los delitos contra la salud, fortaleciendo acciones que protejan la seguridad y el bienestar de la sociedad sonorense", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora