Capturan y procesan a joven sicario, acusado de asesinato en Cajeme; acribilló a un hombre

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fallo judicial emitido en los tribunales de Ciudad Obregón determinó la situación legal de Ángel de Jesús 'N', de 22 años de edad, quien deberá enfrentar un juicio penal bajo prisión preventiva justificada. Durante la continuación de la audiencia inicial, la cual tuvo lugar el pasado 14 de enero, la autoridad jurisdiccional analizó las evidencias presentadas en el expediente y resolvió dictarle auto de vinculación a proceso.

Lo anterior debido a su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Los hechos en cuestión se remontan a la tarde del 24 de julio de 2025, en el municipio de Cajeme. De acuerdo con la información ventilada durante el procedimiento, se estableció que el acusado presuntamente actuó en compañía de un segundo individuo. La investigación indica que ambos sujetos planearon acciones con el objetivo de privar de la vida a la víctima.

Para ello la víctima fue abordada de manera sorpresiva, lo que anuló cualquier oportunidad de defensa o capacidad para repeler la agresión. Las pruebas recabadas señalan que la superioridad numérica de los atacantes, sumada al uso de un arma de fuego con la que se efectuaron múltiples disparos, fueron factores que causaron las lesiones que resultaron mortales. Con esta resolución judicial, se dio inicio a la etapa de investigación complementaria.

Durante este periodo, Ángel de Jesús 'N' permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, mientras las autoridades continúan con las indagatorias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento del debido proceso legal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que con esta acción "reitera su compromiso con la legalidad, el acceso a la justicia y el combate a los delitos de alto impacto".

FGJES obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva justificada por homicidio en Cajeme



Cajeme, Sonora, 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra Ángel de… pic.twitter.com/VcNzjZetqv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora