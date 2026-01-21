Casi tres semanas ausente: Crece la incertidumbre en Hermosillo por desaparición de un joven

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a un joven de 19 años de edad, identificado como Javier Francisco Medina Abrego, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado viernes 2 de enero de 2026. El masculino fue visto por última vez en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sin que hasta el momento se tenga información sobre su posible paradero.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, Javier Francisco es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.77 metros, tiene complexión delgada y un peso aproximado de 66 kilogramos. Además se indicó que tiene piel morena clara, cabello castaño oscuro y corto, así como ojos cafés medianos. No se especificó qué tipo de vestimenta portaba al momento de su desaparición, por lo que cualquier detalle adicional podría ser clave para su localización.
La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JAVIER FRANCISCO MEDINA ABREGO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que realizó la dependencia estatal a través de sus redes sociales.
Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que cuenta con un tatuaje en el lado izquierdo del cuello con la imagen de un diablo tocando una flauta, así como un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un payaso acompañado de un signo de pesos. Además, presenta una cicatriz en el labio inferior, aunque no se indicó en qué lado específico. Estos datos, aunado a la descripción física, podría ser clave para identificarlo con mayor facilidad.
Se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a localizar a Javier Francisco Medina Abrego. En caso de contar con información que pueda llevar a su posible paradero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante precisar que cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad por parte de la institución.
Fuente: Tribuna del Yaqui