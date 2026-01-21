Catean casa usada por el crimen organizado en Hermosillo; detienen a sujeto con narcóticos

Hermosillo, Sonora.- Un despliegue de autoridades tuvo lugar recientemente en la colonia Revolución I., de Hermosillo. Las acciones se concentraron en un domicilio situado sobre la calle Amadeo Hernández, sitio que había sido objeto de investigaciones anteriores por actividades ilegales. Los uniformados ejecutaron una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial competente, dando como resultado la detención de un sujeto en posesión de droga.

En el operativo participaron fuerzas de los tres niveles de Gobierno, tales como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El personal ingresó al inmueble para efectuar la inspección legal y el resultado fue positivo, lográndose el aseguramiento de múltiples envoltorios de narcóticos.

También se hizo la detención de un individuo que se encontraba en el lugar, mismo que fue identificado como Carlos Alberto 'N', de 44 años de edad, originario de Hermosillo. Al realizar el cruce de información en las bases de datos, se detectó que el detenido cuenta con un extenso historial delictivo. Entre sus antecedentes figuran cargos por robo de vehículo, robo con violencia, narcomenudeo, portación de armas prohibidas, abuso de confianza y delitos contra la salud.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y combatir la impunidad", se lee en el comunicado.

Tras finalizar la intervención en la zona, tanto Carlos Alberto 'N' como la evidencia material recolectada fueron trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del implicado conforme a los plazos legales establecidos.

