Decomisan 78 máquinas tragamonedas que operaban de forma clandestina en negocios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Durante la jornada del 17 y 18 de enero de 2026 se realizó una serie de acciones en diversas localidades del Estado de Sonora. El resultado de estas movilizaciones fue el aseguramiento de un total de 78 máquinas tragamonedas, dispositivos electrónicos que operaban de manera clandestina en distintos establecimientos comerciales y en la vía pública, según reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Este despliegue abarcó puntos del norte y el sur de la entidad, en áreas donde se había detectado la presencia irregular de estos aparatos de juego. Según se detalló, la mayor concentración de incautaciones se dio en Navojoa, donde se retiraron 33 unidades, seguido por Ciudad Obregón con 22 máquinas. De igual manera, las autoridades extendieron las labores hacia la frontera y la zona centro-norte, logrando asegurar más dispositivo.

En total fueron 14 en Nogales, cuatro en Santa Ana, tres en Magdalena y dos en Benjamín Hill. La ejecución de estas tareas fue posible gracias a la colaboración que involucró a fuerzas federales y estatales. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes ministeriales trabajaron de manera conjunta.

Las acciones se realizaron mediante la ejecución de órdenes de cateo previamente autorizados por las instancias judiciales correspondientes. El retiro de las máquinas tragamonedas responde a la necesidad de combatir las actividades relacionadas con los juegos de azar ilegales, los cuales carecen de los permisos federales necesarios y, frecuentemente, constituyen una fuente de financiamiento para grupos criminales.

Suma operativo conjunto 78 máquinas tragamonedas aseguradas en seis municipios de Sonora



Hermosillo, Sonora, 20 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y en coordinación… pic.twitter.com/sKCEsvJMGn — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 20, 2026

Al operar sin regulación en comunidades urbanas y rurales, estos dispositivos representan un desafío para la normativa vigente. Tras la recolección de los indicios, todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. Dicha instancia será la encargada de integrar las respectivas carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y dar seguimiento al proceso legal conducente, reafirmando así la continuidad de las labores de vigilancia en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora