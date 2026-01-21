Detienen a empleada por presunto robo en Durango; tenía recibos de pago y dinero en efectivo

Durango, Durango.- Elementos de la Policía Municipal de Durango concretaron la detención de una mujer de 43 años, quien es señalada como presunta responsable del delito de robo en una funeraria en la que laboraba. De acuerdo con un informe oficial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la aprehensión se derivó de un reporte atendido, en el cual se alertó a las autoridades locales sobre una sustracción de documentos y dinero en efectivo en dicho establecimiento.

Según los datos proporcionados por la corporación de seguridad, los hechos se registraron cuando el personal del lugar solicitó apoyo tras detectar una presunta irregularidad por parte de la fémina, quien fue identificada como Christian Monserrat 'N.', una empleada de la funeraria denominada Vizcaya, en la capital de Durango. La sospechosa fue señalada directamente de tomar dos recibos de pago y dinero en efectivo momentos antes de concluir su jornada laboral.

A su arribo, los agentes preventivos realizaron una inspección, conforme a los protocolos de actuación policial, y le encontraron a la mujer dos recibos de pago, con un monto total de 16 mil 700 pesos, así como 13 mil 30 pesos en efectivo, cantidades que presuntamente corresponden al numerario faltante en el citado negocio. La detención tuvo lugar sobre la prolongación Gómez Palacio, perteneciente a la colonia Obrera, desde donde surgió el llamado ciudadano.

Detienen a empleada de una funerario por presunto intento de robo en Gómez Palacio, Durango.

Una vez detenida, Christian Monserrat 'N.' fue trasladada a los separos de la Estación Central, donde se realizó el trámite correspondiente. Finalmente, la detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, autoridad que se encargará de determinar la responsabilidad legal que pudiera resultar, así como la situación jurídica de la imputada, conforme al desarrollo y seguimiento de la respectiva carpeta de investigación.

En otro hecho similar que se registró el pasado miércoles 14 de enero en Gómez Palacio, un hombre identificado como Gerardo Javier 'N.', de 24 años, fue detenido por intentar sustraer varios paquetes de atún de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calzadas Fundadores y División del Note, en el fraccionamiento Miravalle. La detención estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, quien puso al joven a disposición de las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui