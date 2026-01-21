Dompe cae a las aguas del Canal Bajo en Ciudad Obregón; abuelo y nieto fueron rescatados

Ciudad Obregón, Sonora.- Un operativo de emergencia se desplegó en el sector norte de Ciudad Obregón debido a un accidente vehicular de una unidad de carga pesada y que requirió la ayuda de los cuerpos de rescate. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Morelos, a la altura de la calle Tácale y el Canal Bajo. El percance se registró cerca de las 18:30 horas, momento en el que un camión de volteo cayó al agua.

De acuerdo con los reportes recabados hasta el momento, el conductor transitaba en dirección de poniente a oriente, cuando perdió el control de la unidad, lo que provocó que el vehículo se precipitara hacia al canal. El camión quedó sumergido aproximadamente a la mitad, lo que permitió a los ocupantes reaccionar oportunamente. A bordo de la unidad viajaban dos personas, los cuales son abuelo y nieto.

El conductor fue identificado como Jorge, de 57 años de edad, y un menor de nombre Aarón, de 6 años. Tras el accidente, ambos lograron salir de la cabina y se resguardaron en el techo del vehículo, manteniéndose a salvo de la corriente mientras esperaban la llegada de ayuda. Testigos que se acercaron al sitio alertaron a los servicios de emergencia. En respuesta al llamado, elementos del Departamento de Bomberos acudieron prontamente al sitio.

Utilizando cuerdas y aplicando protocolos de seguridad acuática, los bomberos lograron poner a salvo tanto al adulto como al niño, llevándolos de regreso a la orilla sin contratiempos. Una vez en tierra firme, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana procedieron a realizar una valoración médica, confirmando que ambos resultaron ilesos y que el incidente no pasó de ser un susto mayúsculo.

Bomberos aseguraron a las víctimas antes de sacarlas del agua

Respecto a las causas que originaron el accidente, el propio chofer señaló que el camión presentó falla en el sistema de iluminación. Esta situación, combinada con la oscuridad de la zona, habría dificultado la visibilidad del conductor al transitar por la orilla del canal. Finalmente, elementos de Tránsito Municipal de Cajeme se hicieron cargo de la escena para gestionar el tráfico y coordinar las maniobras de grúa necesarias para retirar la unidad pesada del interior del canal.

El pequeño Aarón fue llevado a tierra firme sin contratiempos

Fuente: Tribuna del Yaqui