Era de Ciudad Obregón y estudiaba derecho: Fernando Alan fue asesinado por error en Culiacán

Ciudad Obregón, Sonora.- El municipio de Cajeme, Sonora se encuentra de luto por el triste fallecimiento de Fernando Alan Valladares Arce. El joven de 23 años de edad perdió la vida el pasado 13 de enero en Culiacán, Sinaloa, al quedar en medio en una agresión armada mientras circulaba en su vehículo. Fernando Alan, quien era originario de Ciudad Obregón, residía en la capital sinaloense por motivos de estudios.

Recientemente había egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y se encontraba realizando su servicio social en el Supremo Tribunal de Justicia. Según testimonios de sus allegados, era un joven dedicado al deporte y ajeno a actividades ilícitas, cuya rutina diaria era asistir al gimnasio, actividad que intentaba realizar el día de los hechos. El suceso tuvo lugar en la colonia Tierra Blanca, sobre la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes y declaraciones de familiares, Fernando pasó a recoger a su novia, identificada como Rosa Guadalupe, para dirigirse a entrenar. En ese trayecto, su automóvil fue presuntamente confundido por fuerzas de seguridad que se encontraban en persecución con sujetos armados. Dicha versión es que la ofrecieron los padres, quienes señalan que el auto de su hijo tenía un color similar al de la unidad que era perseguida.

Dicha confusión habría provocado que elementos federales abrieran fuego directamente contra ellos. Como resultado del ataque, el joven abogado sonorense perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó herida por impactos de bala y fue trasladada a un hospital, donde su estado se reportó como delicado. Ante esta situación, la familia Valladares Arce emitió un comunicado para limpiar el nombre de Fernando.

Señalaron que rechazan categóricamente cualquier versión que intente vincular al joven con grupos delictivos y aseguran que se trató de una víctima colateral. Su exigencia no busca una confrontación con el Estado, sino el resarcimiento de la verdad, el respeto a la memoria del estudiante y un esclarecimiento objetivo de los hechos que llevaron a su muerte. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya, manifestó que dará seguimiento al caso.

Indicó que busca deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del operativo de seguridad. Mientras tanto, familiares y amigos han convocado a una marcha pacífica por la paz y la justicia para este domingo 25 de enero en Culiacán. La movilización partirá desde la Catedral hacia La Lomita, instando a la ciudadanía a vestir de blanco en señal de duelo y petición de justicia para el joven originario de Ciudad Obregón.

