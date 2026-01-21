Estaba con su familia: Asesinan a balazos a sujeto en un puesto de hot dogs al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del martes 20 de enero de 2026 se activó el código rojo por el homicidio a balazos de un hombre identificado como Daniel Alfonso 'N.', de 47 años, en un puesto de hot dogs del fraccionamiento Villa Bonita, el cual se sitúa en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que el hoy occiso se encontraba en dicho comercio, cuando civiles armados le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo herido sobre la banqueta.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron de las 23:30 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibió un reporte sobre un ataque armado suscitado sobre la calle Los Peninos, frente al bulevar Paseo de los Himalayas, a unos cuantos metros de una tienda de conveniencia. Elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio como primeros respondientes.

Reportes preliminares obtenidos en el lugar indican que, gracias a la pronta intervención de personas del Ejército Mexicano, trascendió que fue detenido un presunto asesino, quien sería puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su participación en los hechos", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Ejecutan a balazos a un hombre en un puesto de Hot Dog en el Fraccionamiento Villa bonita de #Culiacán. El occiso fue identificado en el lugar de los hechos con el nombre de Daniel Alfonso "N", de 47 años, quien presuntamente sería familiar de la propietaria del negocio pic.twitter.com/SK6IqwEJKk — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 21, 2026

A su llegada, los agentes y los socorristas confirmaron el ataque, por lo que se procedió a acordonar el perímetro con cinta amarilla de precaución. El personal médico valoró al individuo y declaró que ya no presentaba signos vitales, es por ello que el cuerpo se cubrió con una sábana de color azul. Después de que los paramédicos se retiraran, los uniformados solicitaron apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Servicios Periciales llevó a cabo los trabajos de campo, incluido la toma de evidencia fotográfica y la recolección de los indicios balísticos para integrarlos a la respectiva carpeta de investigación. Una vez terminadas las labores en la escena del crimen, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del traslado del cuerpo hacia el anfiteatro local, en donde se le realizará la autopsia conforme a la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui