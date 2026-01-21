Feminicidio en Zapopan: Eduardo MATÓ a su esposa Astrid y a su hijo; tras casi un año, lo detienen

Guadalajara, Jalisco.- Tras casi un año de investigación y búsqueda, autoridades lograron la detención de Eduardo 'N', señalado como presunto responsable del feminicidio de Astrid Cruz y del asesinato de su hijo Ángel Fernando, hechos ocurridos en marzo de 2025 en el municipio de Zapopan, Jalisco. La captura fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a través de sus redes sociales.

Detención de Eduardo 'N' tras casi un año del crimen

La mañana de este miércoles 21 de enero, el gobernador Pablo Lemus, mediante sus redes sociales oficiales, confirmó la captura del presunto responsable y señaló que la investigación continúa abierta. En este mismo mensaje, negó que Eduardo 'N' haya fungido como asesor de seguridad en el estado, como se difundió en redes sociales.

El mandatario subrayó que se trata de un delito grave y que las autoridades mantuvieron coordinación con otras fiscalías para lograr su localización y detención fuera del estado de Jalisco.

Pablo Lemus confirmó la detención del feminicida. Foto: Twitter

La aprehensión de Eduardo 'N' se realizó en el estado de Veracruz, como resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) y autoridades de la entidad costera. Esta detención pone fin a meses de búsqueda, luego de que el presunto agresor lograra evadir a las autoridades tras el doble homicidio.

De acuerdo con la información oficial, Eduardo 'N' es señalado por el feminicidio de Astrid Cruz, de 37 años de edad, así como por el asesinato de su hijo Ángel Fernando, de 16 años, ocurrido el 3 de marzo de 2025.

Así ocurrió el crimen en Zapopan

Los hechos fueron reportados durante la madrugada del lunes 3 de marzo de 2025, cuando elementos de la Policía Municipal de Zapopan acudieron a un domicilio tras recibir el reporte de una mujer lesionada. Al ingresar al inmueble, los oficiales localizaron el cuerpo sin vida de un adolescente con heridas provocadas por un arma blanca. En una habitación ubicada en la parte superior del domicilio se encontró el cuerpo de una mujer, con lesiones de características similares.

En el lugar también fue localizada una menor de edad con vida, quien presentaba diversas heridas y fue trasladada en estado grave a un centro médico para recibir atención especializada.

1/3

Hace unos minutos la @FiscaliaJal confirmó la detención en Veracruz de Eduardo “N”, presunto responsable del feminicidio de Astrid Cruz y del asesinato de su hijo Fernando, ocurridos el 3 de marzo de 2025 en Zapopan, Jalisco. pic.twitter.com/nJqUjCYEdp — Ernesto Gómez Camacho (@ErnestoGoca) January 21, 2026

Colectivos feministas y familiares de las víctimas señalaron que Eduardo 'N' contaba con antecedentes por feminicidio. En 2004, fue detenido por el asesinato de su entonces pareja, ocurrido en Culiacán, Sinaloa. En ese caso, el propio imputado confesó el crimen tras incurrir en contradicciones durante las investigaciones. Aunque fue sentenciado a más de 24 años de prisión, logró fugarse dos años después, fue recapturado y posteriormente obtuvo su libertad en 2020.

Tras salir de prisión, se integró a una organización que decía defender los derechos de elementos de corporaciones de seguridad. Ahora, se espera que sea vinculado a proceso y pague por sus nuevos crímenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui