Golpe al crimen en Sonora: Caen 4 criminales y rescatan a dos víctimas 'levantadas'; FGJES investiga

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 21 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que abrió una nueva carpeta de investigación por hechos relacionados con narcomenudeo y privación ilegal de la libertad, luego de un operativo realizado en un inmueble de la colonia Acacias, en la ciudad de Hermosillo. En estas acciones, cuatro presuntos generadores de violencia fueron detenidos.

De acuerdo con el avance informativo difundido por la autoridad estatal, los hechos ocurrieron el pasado martes 20 de enero y derivaron en la localización de dos personas privadas de la libertad, así como en la detención de cuatro individuos presuntamente vinculados con el caso. La Fiscalía de Sonora detalló que la intervención se originó a partir de una llamada al Servicio de Emergencias Telefónico 911, en la que se reportó un posible secuestro al interior de un domicilio.

La FGJES investiga este 'levantón' ligado a narcomenudeo. Foto: Facebook

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal escucharon llamados de auxilio provenientes del inmueble, motivo por el cual ingresaron. Durante la intervención, fueron localizados dos masculinos que se encontraban privados de la libertad. Ambos son originarios del municipio de Navojoa, Sonora, y quedaron bajo resguardo de las autoridades para su atención y para la integración de las declaraciones correspondientes dentro de la carpeta de investigación.

La Fiscalía no informó sobre el estado de salud de las víctimas, pero confirmó que fueron ubicadas con vida durante el operativo.

Detención de cuatro personas y aseguramiento de armas

En el mismo inmueble, las autoridades detuvieron a cuatro personas del sexo masculino, cuyas edades oscilan entre los 22 y 31 años. Al igual que las víctimas, los detenidos también son originarios de Navojoa.

Como parte de las diligencias iniciales, se aseguraron tres armas cortas, las cuales fueron puestas a disposición del área de Servicios Periciales. Las armas serán analizadas mediante dictámenes de balística forense, con el objetivo de determinar si guardan relación con otros hechos delictivos registrados en la entidad.

La FGJES informó además que, en el exterior del domicilio, fue localizado un vehículo tipo Jeep Cherokee, el cual cuenta con reporte de robo vigente en Phoenix, Arizona, con fecha del 6 de marzo de 2022. Este vehículo fue asegurado y quedó integrado a la carpeta de investigación.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES investiga hechos relacionados con narcomenudeo y privación ilegal de la libertad en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) integra una carpeta de investigación derivada de los… pic.twitter.com/QtLU8Hj0v8 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 21, 2026

Posible vínculo con conflictos por narcomenudeo

Las investigaciones preliminares establecen que la privación ilegal de la libertad estaría relacionada con un conflicto entre las personas involucradas, derivado de deudas asociadas a la venta de drogas en modalidad de narcomenudeo. La Fiscalía puntualizó que estas líneas de investigación continúan en desarrollo y forman parte de las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos.

Finalmente, la FGJES indicó que, se informará de manera oportuna sobre la situación legal de las personas detenidas y los avances de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui