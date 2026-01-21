Hombre ignora una orden de protección vigente y amenaza con quemar a su abuela en Nogales

Nogales, Sonora.- En otro caso de violencia familiar registrado el pasado lunes 19 de enero del 2026, un hombre identificado como Miguel R. 'N.', de 31 años de edad, fue detenido luego de presuntamente amenazar con quemar a su abuela y desacatar una orden de protección vigente, en un caso que tuvo lugar en la colonia Esperanza, ubicada en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte y efectuaron la aprehensión.

De acuerdo con un informe de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 17:58 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los oficiales municipales para atender un reporte de violencia familiar en el mencionado sector. A su arribo, los agentes se entrevistaron con la denunciante, de quien se omitieron sus datos generales por cuestiones de seguridad.

La mujer afectada identificó al presunto agresor como su nieto, quien a pesar de contar con una orden de protección emitida en su contra, se presentó en su domicilio con un comportamiento agresivo. La denunciante dijo que, momentos antes, el individuo salió al patio en la parte superior de la vivienda, momento en el que comenzó a gritar palabras altisonantes. A pesar de las peticiones por parte de la adulta mayor, el masculino aseguró que no se retiraría del lugar.

Un sujeto fue arrestado tras amenazar con quemar a su abuela en Nogales, Sonora.

Aunado a la negativa, el hombre amenazó directamente a su abuela frente a la presencia de los agentes municipales, asegurando que la iba a quemar. Frente al riesgo latente y con la autorización de la reportante, los oficiales ingresaron al inmueble, por lo que el sujeto también intentó resguardarse ahí y solicitó apoyo vía telefónica, indicando que dos policías intentaban detenerlo. No obstante, las fuerzas del orden procedieron a actuar conforme a los debidos protocolos.

Finalmente, Miguel R. 'N.' fue asegurado y, aunque opuso resistencia al arresto, los uniformados lograron colocarle los candados de mano. Lo sucedido fue notificado al Centro de Atención Temprana con detenido, autoridad que ordenó que el individuo fuera puesto a disposición del Ministerio Público y definirá su situación jurídica con base a los resultados de las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui