Investigan supuesto vínculo del exesposo de Marina del Pilar con facción del Cártel de Sinaloa

Mexicali, Baja California.- La Fiscalía General de la República (FGR) tendría bajo investigación una supuesta red criminal que estaría implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, la cual presuntamente apuntaría a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de acuerdo con lo reportado por N+ Focus. El exdiputado local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa.

Según una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en junio de 2025, el excandidato a la presidencia municipal de Tijuana habría recibido 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, como presunta garantía para permitir la operación de un grupo delictivo conocido como Los Rusos, una célula vinculada al referido cártel, en territorios clave de la entidad.

Los documentos a los que N+ Focus tuvo acceso colocan a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, como supuesto líder operativo. Luis Alfonso es señalado de manejar la logística financiera de la red a través de empresas fachada y apoyos a campañas políticas. Esta red criminal aparentemente detenía mercancías en aduanas del estado y exigía pagos millonarios para su liberación. Parte de las ganancias habrían sido recabadas por Ulises Ramírez Loya, notario público de la región.

uD83DuDD34 #NACIONAL | VINCULAN A EXESPOSO DE LA GOBERNADORA MARINA DEL PILAR CON “LOS RUSOS”, FACCIÓN DEL CÁRTEL DE SINALOA



La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina… pic.twitter.com/nJ6en5R8Co — Puebla 24-7 (@Puebla247) January 21, 2026

Además de esto, la investigación revela también la participación de este red en tráfico de armas, dinero y sustancias ilícitas. La denuncia también sostiene que las ganancias obtenidas de actividades delictivas se invirtieron en diferentes operaciones de bienes raíces en Estados Unidos. Cabe recordar que, en noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República llamó a Carlos Alberto Torres Torres a comparecer tras ser señalado de diferentes delitos.

Los citatorios filtrados revelaron que esto se desprendió de una denuncia anónima, por lo que Torres Torres recibió una solicitud para presentarse en las oficinas centrales en la Ciudad de México, acompañado de su representante legal. El exesposo de Marina del Pilar también se tuvo que enfrentar al escrutinio público, luego de que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de turista, al igual que la de su entonces pareja sentimental.

??Escándalo??Pero Marina del Pilar no sabía nada, eh…



La FGR investiga a Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de BC, por una red de narco, armas y lavado.



Según la denuncia,cobraba 150 mil dólares mensuales para dejar operar al cártel de Los Rusos en BC. pic.twitter.com/m5BqLEAAFU — Bere Aguilar (@bereaguilarv) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui