Juan Manuel asesinó a su propia pareja sentimental en Edomex; le disparó con arma de fuego

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles sobre la captura y vinculación a proceso de un sujeto identificado como Juan Manuel 'N', tras acreditar ante la autoridad judicial su presunta participación en el delito de feminicidio. Este dictamen representa un avance importante en la etapa inicial del procedimiento penal que enfrenta el imputado.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Institución, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 8 de enero del año en curso. Las indagatorias establecen que la víctima se encontraba en compañía del ahora detenido, quien era su pareja sentimental, a bordo de un vehículo tipo sedán. Ambos se trasladaban con dirección a la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan, ubicada dentro del municipio de Toluca.

Según los datos recabados por el Ministerio Público, en un momento del trayecto, Juan Manuel 'N' habría sacado un arma de fuego con la cual presuntamente agredió a la víctima, causándole lesiones que provocaron su fallecimiento, para posteriormente abandonar el lugar de los hechos. Tras el hallazgo del cuerpo y el inicio de las diligencias periciales y de campo, la Fiscalía estableció la identidad del posible agresor.

Esto permitió solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juez. Una vez cumplimentado el mandato judicial por elementos de la Policía de Investigación, el individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. En la audiencia inicial, la autoridad judicial revisó los elementos aportados por la Fiscalía estatal y determinó iniciar el proceso legal en su contra.

Asimismo, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Es importante destacar que, conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, al detenido se le debe considerar inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, hasta que no se dicte una sentencia condenatoria emitida por el Órgano Jurisdiccional competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM