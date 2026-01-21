MENOR de 13 años desata BALACERA en canchas de Tlatelolco; reportan dos víctimas

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- La noche de este martes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la zona de Tlatelolco, en el centro de la capital mexicana, luego de que se reportara a una persona lesionada por disparos de arma de fuego en unas canchas deportivas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc. El gatillero fue un menor de solo 13 años.

Así ocurrió el ataque en Tlatelolco

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del martes 20 de enero de 2026, en las canchas de futbol localizadas sobre la calle Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, en la colonia Nonoalco Tlatelolco. En ese sitio, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron vía radiofrecuencia a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre una persona con heridas de bala, por lo que los policías se trasladaron de inmediato al lugar.

El menor de edad fue detenido. Foto: Facebook

Al arribar, los oficiales localizaron a un joven de 17 años de edad con visibles manchas hemáticas y lesiones provocadas por arma de fuego. Ante la gravedad del caso, solicitaron el apoyo de paramédicos para brindar atención médica urgente. Minutos después, personal de Protección Civil arribó a la zona y, tras valorar al herido, confirmó que presentaba tres impactos de bala, localizados en el abdomen, la vejiga y el húmero.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada, donde permanece bajo observación médica. En tanto, la zona fue resguardada por elementos de la SSC para permitir las labores de auxilio y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades informaron que en el mismo sitio se encontraba el presunto responsable de la agresión, quien resultó ser un menor de edad de solo 13 años. El implicado fue detenido en el lugar y trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Durante el proceso de detención, un oficial de la SSC resultó lesionado. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al policía, de aproximadamente 40 años de edad, a quien se le diagnosticó una luxación en el tobillo derecho. Posteriormente, también fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el móvil de la agresión ni sobre la relación entre el menor detenido y la víctima. Las autoridades capitalinas indicaron que en las próximas horas se podría ampliar la información.

