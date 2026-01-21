Motosicarios dan muerte a policía municipal en Tabasco; lo sorprendieron a tiros y huyeron

Cunduacán, Tabasco.- Este miércoles 21 de enero, el Estado de Tabasco fue escenario de una serie de hechos delictivos que han generado alerta entre la ciudadanía. La jornada de violencia se concentró principalmente en los municipios de Cunduacán, Comalcalco y la capital, Villahermosa, dejando como saldo confirmado el fallecimiento de un elemento de Seguridad Pública, además de múltiples reportes sobre otros ataques armados de los cuales no hay informe de autoridades.

El suceso más destacado y el único confirmado hasta el momento, tuvo lugar en el municipio de Cunduacán, localizado a aproximadamente 34 kilómetros de la capital del Estado. En dicha sitio, un policía municipal fue privado de la vida mientras se encontraba en funciones. De acuerdo con la información obtenida, el agente estaba asignado a la vigilancia de la biblioteca pública de la localidad cuando fue sorprendido por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Cunduacán emitió un comunicado oficial lamentando lo sucedido y ratificando que el uniformado fue asesinado en el "cumplimiento de su deber". Sin embargo, reportes adicionales difundidos a través de redes sociales señalan que la violencia en este municipio no se limitó al ataque contra el oficial. Se informó, de manera extraoficial, sobre otro hecho armado que habría dejado una persona fallecida y dos heridos, así como el hallazgo de un cuerpo sin vida en un punto distinto de la misma localidad.

#Cunduacán, Tabasco.

Ejecutan al policia Mario Escalante mientras prestaba servicio en una biblioteca pública. Dos sujetos en moto lo abordaron, hubo intercambio de disparos y el oficial falleció en el lugar. Los agresores huyeron con el arma del agente y sus pertenencias. pic.twitter.com/O590Yw11JU — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) January 22, 2026

La situación de inseguridad también se vio reflejada en otros puntos de la entidad. En la comunidad de Chichicapa, perteneciente al municipio de Comalcalco, trascendió durante la mañana un presunto enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas policiales. Hasta el cierre de esta nota, no se han ofrecido detalles sobre posibles detenidos o bajas en este evento específico. Por su parte, en Villahermosa, diversos canales de monitoreo ciudadano reportaron dos ataques distintos.

El primero habría ocurrido en el fraccionamiento Lagunas, en Ciudad Industrial, donde se menciona el homicidio de dos hombres por parte de motociclistas. Un segundo evento similar fue reportado en las inmediaciones de una notaría pública, donde presuntamente dos personas más fueron ultimadas a plena luz del día. Asimismo, circula información sobre el hallazgo de un cuerpo con impactos de bala en un domicilio particular, cuya ubicación exacta no ha sido precisada.

