No era enfermero: Identifican a hombre localizado con el 'tiro de gracia' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado este miércoles para ofrecer una aclaración en torno a la carpeta de investigación abierta por el homicidio de un hombre que fue identificado como Marco Antonio 'N'. El suceso, que tuvo lugar durante la madrugada del pasado 18 de enero en Ciudad Obregón, había generado diversas versiones respecto a la identidad y ocupación del fallecido, las cuales fueron aclaradas por la autoridad para evitar la desinformación.

La Fiscalía estatal desmintió que la víctima formara parte del sector salud. Contrario a los rumores difundidos inicialmente en redes sociales, que identificaban erróneamente a Marco Antonio 'N' como enfermero, las indagatorias confirmaron que su perfil profesional era totalmente distinto. De acuerdo con los datos recabados por los agentes de investigación, la víctima se desempeñaba en el área de logística de transportes.

Trabajaba para un negocio familiar dedicado al traslado y comercio de hortalizas, operando principalmente en las regiones agrícolas del Valle del Mayo y el Valle del Yaqui. Esta aclaración busca centrar las líneas de investigación en el entorno real de la víctima y descartar hipótesis infundadas relacionadas con el gremio de la salud. En cuanto a la cronología de los hechos, el hallazgo del cuerpo se reportó alrededor de las 4:50 horas del pasado domingo.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, del Ejército Mexicano y otras corporaciones de seguridad, acudieron al fraccionamiento Las Torres tras recibir un reporte al número de emergencias 911. La localización del cuerpo se hizo en la calle Lucerna y el callejón Uruguay. En el lugar, los servicios periciales procesaron la escena del crimen, donde confirmaron que la persona, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES abre investigación por homicidio en Obregón



Cajeme, Sonora, 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que inició una carpeta de investigación por homicidio en agravio de Marco Antonio “N”, ocurrido… pic.twitter.com/jAMq711ewf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 22, 2026

Como parte de la evidencia material integrada a la carpeta de investigación, se aseguró un casquillo percutido calibre 9 milímetros encontrado en las inmediaciones. La Fiscalía de Sonora señaló que continúa con las diligencias necesarias para el pleno esclarecimiento de este homicidio, asegurando que se informará a la ciudadanía de manera oportuna conforme se obtengan avances sólidos en la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui