No estaba en servicio: Confirman desaparición de elemento de la Policía Municipal en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa compartió la ficha de búsqueda de César Eduardo Ramírez Félix, un elemento de la Policía Municipal de Culiacán que se encuentra en calidad de desaparecido. De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia estatal, el hombre fue visto por última vez en la sindicatura de El Salado, ubicada al sur de la capital sinaloense, durante la mañana de este miércoles 21 de enero de 2026.

La institución informó que César Eduardo llevaba puesta una playera deportiva color negra, un short oscuro y unas botas negras de la marca Under Armour. Sobre la descripción física, la institución indicó que mide aproximadamente 1.75 metros y es de complexión delgada. Además, presenta tez moreno claro, cara ovalada, ojos medianos y de color café oscuro, así como nariz mediana achatada. También cuenta con cabello lacio, corto y negro, frente mediana, cejas pobladas y bocada mediana, con labios gruesos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó la desaparición de César Eduardo. A través de un comunicado oficial, la corporación de seguridad indicó que el agente que, al momento de los hechos, se encontraba fuera de servicio, ni realizando labores propias de su función policial. La dependencia municipal indicó que se estableció contacto y acompañamiento con sus familiares, a la vez que mantienen coordinación en las labores de búsqueda.

Con relación a la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informa que la persona señalada, César 'N.', es elemento activo de esta corporación", se puede leer en el documento difundido por la institución.

Finalmente, la SSPyTM aseguró que se encuentra en disposición de colaborar con la Comisión de Búsqueda y con las instancias competentes para brindar información y los recursos que se requieran dentro del marco legal, con el firme propósito de contribuir con la pronta localización del oficial. Según la ficha de búsqueda, alrededor de las 06:30 horas de este miércoles, César Eduardo Ramírez Félix se encontraba en la sindicatura de El Salado, por razones aún desconocidas.

