Reportan desaparición de Joaquín Reyes Gutiérrez en Cajeme; se cumplen 11 días de ausencia

Cajeme, Sonora.- En redes sociales se difundió un reporte ciudadano sobre la desaparición de Joaquín Reyes Gutiérrez, quien no ha tenido comunicación con su familia desde el pasado sábado 10 de enero de 2026. El llamado ha sido compartido de manera constante por sus seres queridos ante el paso de los días sin noticias, es por ello que se ha recurrido a las plataformas digitales como principal medio de difusión para solicitar apoyo de la ciudadanía.

De acuerdo con los datos proporcionados en la publicación, el hombre fue visto por última vez en la colonia Villa California Alameda, ubicada en la comisaría de Esperanza, perteneciente al municipio de Cajeme, Sonora. Sus seres queridos mencionaron que existe la posibilidad de que se encuentre enfermo, lo que incrementa la preocupación por su integridad. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, suéter gris con negro y tenis azules.

Aunado a esta información, como dato relevante, se indicó que tiene cabello largo. La familia pidió el apoyo de la comunidad para compartir la información y ampliar el alcance del llamado. Al cierre de esta publicación, no se tienen detalles con respecto a cómo se suscitó su desaparición, misma que se registró hace once días. Cada momento que pasa sin tener noticias sobre su posible paradero aumenta la incertidumbre en su entorno familiar.

Reportan desaparición de Joaquín Reyes Gutiérrez en Cajeme, Sonora.

Hasta este momento, toda la información con la que se cuenta proviene únicamente de este reporte ciudadano difundido en redes sociales. Ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) han emitido una ficha oficial de búsqueda, por lo que se espera una respuesta oficial en las próximas horas. Mientras se pide ayuda para la difusión del caso.

Confirman la desaparición de Christian Iván Acosta

Después de un reporte ciudadano difundido por colectivos de búsqueda también en redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió la ficha de búsqueda de Christian Iván Acosta, un masculino de 43 años de edad que fue visto por última vez el pasado domingo 18 de enero de 2026 en el sector norponiente de Ciudad Obregón, más específicamente en calles de la colonia Ladrillera.

#Seguridad | Lo vieron en la Ladrillera: Intensifican la búsqueda de Christian Iván Acosta en Ciudad Obregón uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/uRNZIbFGBn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui