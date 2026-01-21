Riña, droga y robo marcan operativos policiacos en Ciudad Obregón; dos detenidos son menores

Ciudad Obregón, Sonora.- Continúa la labor contra la delincuencia en Ciudad Obregón, lo cual quedó evidenciado con las recientes detenciones realizadas por policías municipales y elementos de la Marina en distintos puntos de la región. El primer hecho se registró en las calles Obrero Mundial y Jalisco, en la colonia Primero de Mayo, donde lo que inicialmente llamó la atención de los uniformados fue que dos personas se encontraban golpeándose entre sí.

No obstante, al aproximarse al lugar, los agentes procedieron a separarlos y, tras realizarles una inspección corporal, se percataron de que portaban 46 envoltorios con una hierba con características similares a la marihuana, así como una bolsa que contenía 48 envoltorios con características propias del crystal. Ante esta situación, los individuos identificados como Brayan David 'N', de 17 años de edad, y Luis Fernando 'N', de 28 años, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

Por otra parte, elementos de la Policía Municipal atendieron una denuncia realizada desde un establecimiento ubicado en las calles California y Guerrero, en la colonia Centro, donde se informó que los empleados del lugar tenían retenida a una persona por el presunto delito de robo. Al arribar al sitio, los oficiales fueron informados de que el individuo, quien se identificó como César Francisco 'N', de 17 años de edad, había tomado diversos artículos y los ocultó entre sus prendas.

Los tres detenidos están a disposición de las autoridades

Cabe señalar que César, tras cometer el acto, salió del establecimiento sin efectuar el pago correspondiente; sin embargo, su acción fue detectada por los trabajadores del comercio, quienes lograron retenerlo. Por tal motivo, el joven quedó bajo el cargo de robo a comercio. Es importante destacar que, tanto en este caso como en el anterior, las personas aseguradas, junto con lo decomisado, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH) y posteriormente quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance que pudiera surgir en las próximas horas, siempre con base en información de fuentes oficiales. En Ciudad Obregón, la violencia continúa presente y no solo a través de atracos con mano armada, sino también mediante homicidios, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones, cuyos procesos de búsqueda siguen siendo encabezados por los familiares de las víctimas y la Fiscalía de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui