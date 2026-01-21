Tenía impactos de BALA: Identifican a joven localizado sin vida en canal del Valle del Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 21 de enero de 2026 se registró un terrible hallazgo en las aguas del Canal Alto del Valle del Yaqui, pues se encontró el cuerpo sin vida de un joven. Esta mañana TRIBUNA te dio a conocer que la víctima había sido encontrada con las manos atadas, pero conforme han pasado las horas, se dio a conocer que el cuerpo tenía impactos de bala en su cuerpo; además, ya logró identificar a la víctima; aquí los detalles.

El joven que fue localizado sin vida y con impactos de bala fue identificado por las autoridades como Juan Carlos R. E., de 25 años de edad, con domicilio en la cabecera municipal de Bácum. Según la información que se ha dado a conocer, el hallazgo ocurrió poco antes de las 10:00 horas de este miércoles 21 de enero de 2026, cuando un trabajador agrícola observó el cuerpo en la margen sur del canal, entre el Meridiano y el Canal Bajo, a la altura de la carretera 400, en las inmediaciones del Campo 5, por lo que dio aviso al número de emergencias 911.

Tras el reporte, se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y rescatistas acuáticos del Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para extraer el cuerpo del agua, el cual se encontraba en la orilla del canal.

De manera inicial trascendió que la víctima podría estar atada de manos; sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades. Lo que sí fue confirmado es que el joven presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, por lo que se presume que fue privado de la vida de manera violenta.

El área fue debidamente acordonada y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo el procesamiento de la escena, asegurando indicios y cumpliendo con el protocolo legal correspondiente. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro, donde quedó a disposición de médicos forenses para la necropsia de ley, que permitirá determinar con precisión la causa de muerte y el tiempo de fallecimiento.

