Ciudad Obregón, Sonora.– Un episodio violento más se hace presente una vez más en el sur de Sonora con un terrorífico hallazgo. Pues esta mañana de miércoles 21 de enero de 2026, se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate en el municipio de Cajeme, tras el hallazgo de una persona sin vida flotando en las aguas del Canal Alto, en el Valle del Yaqui.

El hallazgo ocurrió a la altura de la carretera 400, en las inmediaciones del Campo 5, donde personas que transitaban por la zona observaron el cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades a través del 911. Los hechos ocurrieron poco antes de las 10:00 horas de este miércoles.

Terrorífico hallazgo: Localizan cuerpo sin vida flotando en canal del Valle del Yaqui; presentaba signos de violencia

Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un joven, hasta el momento no identificado, cuyo cuerpo se encontraba flotando en el canal. De manera extraoficial, trascendió que la víctima tenía las manos atadas, lo que hace presumir que fue privada de la vida con violencia y posteriormente arrojada al cuerpo de agua.

Ante estos hechos, el área fue acordonada y se activaron los protocolos correspondientes. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y rescatistas acuáticos del Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón, quienes realizaron las maniobras para extraer el cuerpo del agua.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo las diligencias preliminares, en espera del arribo del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta la publicación de esta nota, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos. Será la necropsia la que determine la causa exacta de la muerte y el tiempo que el cuerpo permaneció en el canal. De acuerdo con reporteros de la fuente policiaca, con este hallazgo, suman ya 24 personas privadas de la vida en lo que va del mes de enero en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Terrorífico hallazgo: Localizan cuerpo sin vida flotando en canal del Valle del Yaqui; presentaba signos de violencia

Fuente: Tribuna del Yaqui