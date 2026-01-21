TRAGEDIA en Ciudad Obregón: Doña Martha sigue buscando a sus dos HIJOS desaparecidos desde 2016 y 2018

Ciudad Obregón, Sonora.- Los familiares de los hermanos Lorenzo Antonio Valenzuela Barrón y Margarito Valenzuela Barrón continúan buscándolos de manera incansable, luego de que ambos permanecen en calidad de desaparecidos. Ante esta situación, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC se pronunció públicamente para hacer un llamado a la ciudadanía, con el objetivo de que se sume y ayude a que los seres queridos de los jóvenes extraviados puedan finalmente reunirse con ellos.

Cabe señalar que ambos hombres fueron vistos por última vez en fechas completamente distintas; sin embargo, comparten un elemento en común, ya que sus desapariciones ocurrieron en el mismo sitio. En el caso de Lorenzo, no se volvió a tener conocimiento de su paradero desde el 29 de mayo de 2016, mientras que Margarito desapareció el 11 de mayo de 2018, es decir, dos años después del primero, justo en el mismo punto donde se perdió el rastro de su hermano, en la colonia Rosales.

Asimismo, el colectivo informó que la madre de los jóvenes, conocida como Doña Marta, desde hace aproximadamente dos años participa de manera activa en las jornadas de búsqueda, en las cuales, junto a otras madres y familiares, recorre zonas desérticas en la región. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, dichos esfuerzos no han arrojado resultados positivos; no obstante, la mujer mantiene la esperanza de algún día conocer qué ocurrió con sus hijos y, de ser posible, llevarlos de regreso a casa.

Guerreras Buscadoras Cajeme

De igual forma, en el mensaje difundido a través de sus redes sociales, Guerreras Buscadoras Cajeme AC hizo énfasis en que cualquier persona que tenga conocimiento sobre el paradero de alguna fosa clandestina puede comunicarse directamente con el colectivo mediante sus plataformas digitales o bien llamar al número 644 127 7784. Aclararon que toda la información proporcionada será completamente anónima y tratada con absoluta discreción, ya que el único objetivo es conocer la verdad.

El duelo de una madre

"Imagínense perder a un hijo y, dos años después, perder al otro; el dolor por el que está pasando su mamá, Doña Martha, quien sigue en la lucha de buscar y encontrar a sus hijos. Una madre que no se cansa de salir a escarbar la tierra ni de caminar en el monte, pues el amor por sus hijos es más grande que el cansancio, que el clima y que cualquier enfermedad", escribieron los integrantes del colectivo en su cuenta de Facebook.

Fuente: Tribuna del Yaqui