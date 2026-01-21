Tragedia en Ciudad Obregón: Hallan sin vida a mujer de la tercera edad en la colonia Primavera

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este miércoles 21 de enero de 2026 se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en el sector suroriente de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, por la localización sin vida de una mujer de la tercera edad en el interior de un domicilio. Según fuente extraoficiales, la muerte se pudo deber a una lesión autoinfligida, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos ocurrieron en una vivienda que se sitúa en la colonia Primavera, más específicamente sobre la calle Ejército Nacional, casi esquina con Corola, frente a una iglesia ampliamente conocida en la zona. Vecinos del sector notificaron lo acontecido a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se trasladaron a dicha ubicación.

En el lugar, los socorristas valoraron a la fémina, identificada extraoficialmente como Lidia 'N.', de 73 años de edad, y corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) también se dieron cita en el área para colaborar con las respectivas labores. Residentes de la colonia expresaron su consternación por lo ocurrido, indicando que la hoy occisa era una persona tranquila y sumamente conocida en esta demarcación.

El perímetro quedó acordonado y asegurado por las autoridades competentes, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación, a través de la cual se podrá esclarecer los hechos. Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue retirado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

En lo que se determina la causa del deceso mediante las pruebas forenses, las autoridades exhortan a la ciudadanía a no enfrentar en soledad situaciones de crisis emocional y a buscar ayuda profesional de manera oportuna. En el estado de Sonora, la Línea de la Vida 800 911 2000 atiende las 24 horas del día, ofreciendo atención psicológica gratuita, confidencial y especializada para quienes atraviesan momentos difíciles.

Fuente: Tribuna del Yaqui