Tragedia en Monterrey: Hombre muere y es hallado colgado de un cable eléctrico frente a su vivienda

Monterrey, Nuevo León.- Este miércoles 21 de enero de 2026, alrededor de las 07:00 horas, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al exterior de su vivienda, el cual se encontraba pendiendo de un cable eléctrico amarrado a un poste de madera. El hallazgo se registró en la calle Daniel Peña Cantú, casi esquina con Sur, en la colonia Burócratas Municipales, situada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, hasta el momento de la elaboración de esta nota se presume que el individuo, identificado como Manuel Jordan Medina Cadena, alias El Bebé, de 39 años de edad, atentó contra su propia vida; no obstante, debido a que las investigaciones apenas iniciaron, aún no se tiene certeza sobre lo ocurrido y existen diversas líneas de investigación que las autoridades están analizando para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Cabe señalar que el hoy occiso presuntamente era adicto a diversas sustancias tóxicas y, además, se encontraba desempleado. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso, ya que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León emita un pronunciamiento oficial; asimismo, en TRIBUNA te mantendremos informado con todos los nuevos detalles que surjan.

El sujeto murió

Incluso, según el medio antes mencionado, algunos vecinos del sector comentaron que desde hace varios días percibían que el sujeto no se comportaba de manera normal, ya que en una ocasión lo observaron realizando movimientos peligrosos con una espada metálica, la cual, afortunadamente, no utilizó para agredir a nadie. De igual forma, señalaron que les resultó extraño que en otra ocasión lo vieran pasar varias horas barriendo un extenso tramo de la calle Daniel Peña.

Por otra parte, al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Fuerza Civil; sin embargo, los primeros nada pudieron hacer por el hombre, debido a que ya no presentaba signos vitales. Cabe precisar que fueron los propios vecinos quienes descubrieron el cuerpo y, al creer que aún podían auxiliarlo, procedieron a descolgarlo y lo colocaron sobre la banqueta, recargándolo en el poste de electricidad.

