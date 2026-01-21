Tren de carga sale de las vías en Maquipo, Sinaloa; vagones terminaron en una siembra de maíz

Maquipo, Sinaloa.- La noche del pasado martes 20 de enero de 2026, alrededor de las 22:15 horas, se descarriló un tren de carga en las inmediaciones de la comunidad de Maquipo, perteneciente al municipio de Sinaloa. Este hecho provocó considerables daños materiales y fue necesaria la movilización de corporaciones de seguridad, así como de fuerzas federales, para evaluar el nivel de las afectaciones registradas en la zona.

De acuerdo con información de medios locales, entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes al arribar al sitio confirmaron que la unidad se encontraba fuera de las vías férreas; sin embargo, afortunadamente no se volcó y no se reportaron personas lesionadas. Cabe destacar que de los aproximadamente 90 vagones que conformaban el tren, cerca de 80 se desprendieron, mientras que alrededor de 10 vagones terminaron completamente descarrilados, quedando sobre una siembra de maíz.

En lo que respecta a los involucrados, se trata de tres hombres que se negaron a proporcionar datos personales y, además, aseguraron no requerir valoración médica por parte de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En este medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso y, de presentarse información relevante, podrás conocer todos los detalles a través de TRIBUNA.

No se reportan víctimas

Asimismo, también acudieron al lugar elementos del 89 Batallón de Infantería y autoridades municipales, quienes se encargaron de acordonar el área y, de igual forma, prevenir cualquier situación de riesgo para la población cercana. Hasta el momento, las causas del descarrilamiento continúan siendo desconocidas; no obstante, se presume que el incidente pudo haberse originado por una posible falla mecánica, por lo que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones pertinentes.

En otro hecho de características similares ocurrido durante la madrugada de este mismo día, sobre la carretera Internacional México 15, en el área del valle de El Carrizo, el conductor de un camión de carga que transportaba naranjas y mandarinas salió del camino tras perder el control del volante. Como resultado del percance, tres personas, entre ellas un menor de edad, terminaron en una zanja, mientras que la mercancía quedó esparcida en el predio.

Fuente: Tribuna del Yaqui