Triple choque en Hermosillo desata CARAMBOLA por el Camino del Seri; tres autos quedaron dañados

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 21 de enero de 2026 todo indica que será una jornada marcada por accidentes en la ciudad de Hermosillo, ya que desde muy temprana hora se registró un triple choque vehicular en el cruce de Reforma y bulevar José López Portillo, lo cual, además del fuerte susto que se llevaron los involucrados, generó un intenso congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con información extraoficial, tres personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Es importante precisar que entre los primeros respondientes también acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y agentes de la Policía Municipal, quienes no solo brindaron auxilio a los afectados, sino que además se encargaron de retirar los vehículos tipo sedán de color blanco que quedaron con severos daños.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si las personas lesionadas requirieron ser trasladadas a un nosocomio; no obstante, en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso. Asimismo, se hace un llamado especial a conducir con extrema precaución y a respetar en todo momento los señalamientos viales, ya que está comprobado que una gran parte de los accidentes se origina por el exceso de velocidad.

El accidente dejó tres lesionados

Cabe mencionar que este mismo día, alrededor de las 07:50 horas, se reportó otro percance de características similares sobre un camino de terracería, en la parte posterior de Natura Residencial con dirección a Real de Palmas, al norte de la capital del estado de Sonora. En este hecho en particular, un vehículo se volcó y, por fortuna, el conductor resultó ileso; sin embargo, la unidad eléctrica fue considerada como pérdida total y tuvo que ser remolcada por una grúa.

Finalmente, es importante destacar que la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) de Hermosillo cuenta con una serie de recomendaciones para prevenir percances viales, entre las que se incluyen evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, no manejar en estado de cansancio y nunca hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Además, ante cualquier situación de emergencia, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui