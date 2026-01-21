Víctor Daniel pasará 8 años en prisión de Nogales por abusar de una menor, pariente suya

Nogales, Sonora.- Un hombre llamado Víctor Daniel 'N' deberá cumplir una pena de 8 años de prisión tras ser encontrado culpable de atentar contra la integridad de una menor de edad en la ciudad de Nogales, Sonora. La resolución judicial se reveló luego de que se acreditara su plena responsabilidad en el delito de abuso reiterado agravado, cerrando así un proceso legal que buscaba garantizar justicia para la víctima.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Durante el juicio, se demostró que el ahora sentenciado aprovechó su relación de parentesco y la confianza depositada en él para vulnerar la seguridad de la menor, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por motivos de protección legal a los menores. El fallo condenatorio es el resultado de una investigación que inició tras la la denuncia interpuesta contra el sujeto.

Durante las diligencias, se recabaron y presentaron pruebas que permitieron al juez de control dictar la sentencia de 8 años que Víctor Daniel 'N' deberá purgar en la cárcel. "Con la imposición de esta pena, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso inquebrantable en la protección de la niñez y adolescencia; esta institución no permitirá la impunidad ante los delitos sexuales", se lee en el comunicado.

Nogales, Sonora, 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Víctor Daniel "N" por abuso sexual reiterado agravado en… pic.twitter.com/wefcSr2sJW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 21, 2026

En otro noticia reciente, la madrugada del pasado domingo 18 de enero, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre identificado como Jesús M., de 45 años de edad, luego de ser señalado por violencia familiar durante un incidente registrado en la colonia Pueblitos, de Nogales. El reporte indica que el individuo realizó amenazas de muerte hacia varias personas mientras portaba un cuchillo.

De acuerdo con el informe de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 1:15 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes para atender un llamado por un caso de violencia doméstica. A su llegada, los uniformados observaron una discusión entre un grupo de personas y el masculino en cuestión, a quien escucharon amenazar de muerte a los presentes por llamar a la policía.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora