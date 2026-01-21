VIDEO: Detienen a seis huachicoleros tras agresión contra policías y persecución en Hidalgo

Acaxochitlán, Hidalgo.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y de la Policía Municipal de Acaxochitlán, Hidalgo, lograron la detención de seis individuos, así como el aseguramiento de diversos vehículos y una cantidad importante de combustible, presuntamente de procedencia ilícita. Los hechos se suscitaron en la comunidad de Tepepa, tras lo que comenzó como una inspección vehicular de rutina y escaló a actos de violencia.

El suceso tuvo lugar cuando agentes municipales, durante sus recorridos de vigilancia preventiva, detectaron un vehículo tipo sedán que transitaba utilizando luces estroboscópicas, dispositivos de emergencia cuyo uso está restringido a unidades oficiales. En cumplimiento de los protocolos de actuación policial, los oficiales marcaron el alto a la unidad para realizar la inspección correspondiente. Sin embargo, los dos ocupantes del vehículo mostraron resistencia ante la autoridad, negándose a cooperar con el procedimiento.

Durante la intervención inicial dentro de la localidad, la situación se tornó compleja debido al arribo de al menos cuatro vehículos más tripulados por personas armadas, quienes intentaron impedir la labor policial. Esta superioridad numérica resultó en una confrontación física entre los civiles y las fuerzas del orden. En el transcurso de los hechos, se registraron agresiones directas contra un elemento de la Policía Municipal, quien fue atacado con golpes y objetos contundentes.

Para contener la agresión y salvaguardar la integridad del oficial sometido, un elemento policial realizó detonaciones disuasivas hacia el aire con su arma de cargo. Testigos y audios del momento revelan intentos verbales por parte de los oficiales para desescalar la violencia, instando a los agresores a detener el ataque y entregar las armas, mientras se gestionaba la situación de un civil que resultó lesionado por impacto de bala durante el forcejeo inicial.

La confrontación desató una persecución que se extendió hacia la carretera con dirección al municipio de Tulancingo. La respuesta operativa permitió asegurar en el lugar de los hechos a dos hombres. Posteriormente, el despliegue policial logró interceptar a los vehículos en fuga, resultando en la detención de cuatro individuos más. Entre estos últimos se encontraba el sujeto herido por arma de fuego, quien recibió atención médica inmediata en el exterior de una clínica médica antes de ser puesto bajo custodia.

El saldo final reportado por las autoridades incluye la detención de seis personas del sexo masculino y el decomiso de un parque vehicular compuesto por cuatro camionetas y el automóvil sedán con estrobos que inició el suceso. En la inspección de las unidades, se hallaron contenedores con aproximadamente 800 litros de hidrocarburo. Por su parte, el oficial municipal lesionado fue trasladado a un hospital en Tulancingo, donde su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro.

Tanto los detenidos como los vehículos y el combustible asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las carpetas de investigación correspondientes y el deslinde de responsabilidades legales. La SSPH comunicó que mantendrá un dispositivo de vigilancia permanente en la zona para garantizar el orden público.

