APARATOSO ACCIDENTE: Choque entre patrulla de la Guardia Nacional contra pick up en Ciudad Obregón deja LESIONADOS

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 22 de enero de 2026 se registró un aparatoso accidente en las calles de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, en la colonia Ladrillera, donde una patrulla de la Guardia Nacional chocó contra una camioneta tipo pick up de uso particular; el hecho dejó personas lesionadas; aquí todos los detalles.

El percance ocurrió alrededor de las 9:50 horas de este jueves en el cruce de las calles Sahuaripa y Morelos, donde una unidad oficial de la Guardia Nacional impactó contra una camioneta pick up de uso particular. De acuerdo con información recabada en el lugar, la patrulla involucrada es una Chevrolet Silverado, modelo 2024, con número económico 28966, mientras que el otro vehículo corresponde a una Ford F-150, modelo 1993, color gris.

De manera extraoficial, trascendió que la unidad de la Guardia Nacional presuntamente habría cruzado el crucero con el semáforo en luz roja, lo que habría ocasionado la colisión; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad, hasta el momento de la publicación de esta nota.

El conductor de la camioneta particular relató que circulaba por la calle Sahuaripa de norte a sur y que al llegar al cruce con Morelos continuó su marcha al tener el semáforo en luz verde. Añadió que, al ingresar al crucero, fue impactado por la patrulla oficial, la cual, según su versión, activó las luces de emergencia y la sirena instantes antes de la colisión.

El impacto se registró en la parte media del costado lateral derecho del vehículo particular, lo que provocó cuantiosos daños materiales. Paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los elementos de la Guardia Nacional lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un nosocomio a bordo de dos ambulancias para recibir atención médica. Hasta el momento no se sabe cuál es su estado de salud.

El accidente generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad, entre ellas Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Ministerial. Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de la escena y elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente, el cual será turnado al Agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las causas del accidente, por lo que TRIBUNA estará al pendiente para dar a conocer la información que se vaya proporcionando.

