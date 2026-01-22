Cae 'El Rulas' por intento de asesinato al norte de Sonora; atacó a machetazos a un hombre

Ciudad Obregón, Sonora.- Raúl Antonio 'N', un joven de 25 años de edad apodado 'El Rulas', enfrentará un proceso judicial tras ser señalado como el presunto responsable de un hecho violento registrado en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Tras su captura el acusado quedó vinculado a proceso bajo los cargos de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, debido a una agresión en contra de Miguel Alberto 'N', de 29 años.

Los hechos que tuvieron lugar el pasado 13 de diciembre en una vivienda situada en la colonia Mezquite. Según lo establecido en la carpeta de investigación, el ataque se perpetró de manera sorpresiva, impidiendo que el agredido pudiera reaccionar. Se detalla que el imputado utilizó un arma blanca de tipo machete, con la cual arremetió contra la integridad física de la víctima, causándole heridas de consideración tanto en la cabeza como en extremidades.

A pesar de la severidad de las lesiones infligidas y la clara desventaja durante la agresión, el homicidio no llegó a consumarse. La supervivencia de Miguel Alberto 'N' se atribuye a sus propias maniobras defensivas y, de manera crucial, a la ayuda de una tercera persona en el lugar de los hechos. Esta acción externa interrumpió el atentado el tiempo suficiente para que la víctima lograra ponerse a salvo y recibir la atención necesaria.

Tras las indagatorias correspondientes, las autoridades lograron ubicar al presunto responsable. La captura de Raúl Antonio 'N' se efectuó el 18 de enero pasado mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. Este operativo contó con la presencia de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado.

Finalmente, tras la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ante el juez de control, se dictó su vinculación a proceso. Con esta resolución, se abre la etapa de investigación complementaria, durante la cual se definirá la situación jurídica del acusado conforme a los tiempos que marca la ley, garantizando el seguimiento al debido proceso por este delito de alto impacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui