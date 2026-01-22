Capturado en Culiacán: Adalberto 'N' era buscado en Sonora por atacar a mujer a puñaladas

Culiacán, Sinaloa.- Gracias a los convenios de colaboración en materia de procuración de justicia que existen entre las entidades federativas del país, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó la captura de Adalberto 'N', de 34 años de edad. La acción fue ejecutada en la ciudad de Culiacán por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa), quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en Sonora.

El detenido es señalado como el probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado habría citado a la víctima para encontrarse con ella. Durante dicho suceso, se suscitó una discusión entre ambos que escaló hasta la agresión física. Las autoridades investigadoras señalan que Adalberto 'N' presuntamente utilizó un arma blanca para causar diversas lesiones a la mujer.

La orden de captura fue librada originalmente por un juez de control del Distrito Judicial Seis del Poder Judicial del Estado de Sonora. Tras concretarse su aseguramiento en territorio sinaloense, se activaron los protocolos administrativos necesarios para su traslado al Estado vecino. El imputado ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial sonorense que lo requería, instancia que será la encargada de dar continuidad al proceso penal en su contra.

Cabe recordar que hace unos días, el cajemense Fernando Alan Valladares Arce, de 23 años de edad perdió la vida en Culiacán, Sinaloa, al ser víctima de una agresión armada mientras circulaba en su vehículo. Fernando Alan, quien era originario de Ciudad Obregón, residía en la capital sinaloense por motivos de estudios. Recientemente había egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y se encontraba realizando su servicio social.

Según testimonios de sus allegados, era un joven dedicado al deporte y ajeno a actividades ilícitas, cuya rutina diaria era asistir al gimnasio, actividad que intentaba realizar el día de los hechos. El lamentable suceso tuvo lugar en la colonia Tierra Blanca, sobre la avenida Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros reportes y declaraciones de familiares, Fernando pasó a recoger a su novia, Rosa Guadalupe, para dirigirse a entrenar, cuando fueron atacados a tiros.

Fuente: Tribuna del Yaqui