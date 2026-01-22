CÓDIGO ROJO sacude Hermosillo: Balean a joven en autolavado y detienen a sujetos tras persecución

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este jueves 22 de enero de 2026, alrededor de las 08:00 horas, se registró una intensa movilización policiaca al norte de la ciudad de Hermosillo, justo a las afueras de un autolavado. De acuerdo con información extraoficial, los hechos se suscitaron sobre el bulevar Morelos y Gilberto Escoboza, donde posteriormente fueron capturados dos hombres tras una persecución que concluyó en el cruce de las calles Paseo La Castaña y Paloma, en la colonia La Paloma.

De manera preliminar, los sujetos identificados como Francisco Alberto, de 34 años de edad, y Juan Pedro, de 28, habrían atacado a balazos a un joven de 24 años en un car wash ubicado en la colonia Cumbres Residencial. Tras perpetrar la agresión, los presuntos responsables se dieron a la fuga a exceso de velocidad a bordo de un sedán Chevrolet Aveo, color blanco, mismo que minutos más tarde fue alcanzado por los agentes, quienes lograron la detención de los señalados.

Asimismo, según reportes de medios locales, durante la inspección de rutina realizada por los uniformados se localizó entre las pertenencias de los detenidos una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros. A pesar de que los individuos intentaron evadir a las autoridades, no lo consiguieron y finalmente tanto el arma asegurada como los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y el tipo de sanción que podrían enfrentar por el delito cometido.

La violencia sigue en Hermosillo

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce el estado de salud de la víctima; sin embargo, en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que se genere en torno a este caso. Cabe señalar que personal pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado ya se encuentra a cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Es importante agregar que, hasta ahora, la Fiscalía Estatal no ha emitido un pronunciamiento oficial, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer un informe detallado. Cabe destacar que la violencia en la capital de Sonora no es un fenómeno reciente, ya que desde el año 2025 y en lo que va de este inicio de 2026 se ha registrado un incremento en robos a mano armada, privaciones ilegales de la libertad e incluso homicidios en diversos sectores de la ciudad.

