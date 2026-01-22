Con 352 envoltorios de droga y una réplica de pistola, detienen a cuatro jóvenes en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Diversas autoridades realizaron una serie de recorridos para la prevención del delito en sectores específicos de la ciudad de Hermosillo. Estas acciones permitieron concretar la captura de cuatro individuos y retirar de las calles una cantidad importante de sustancias prohibidas. El despliegue de estas labores contó con la participación elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El objetivo fue el control en colonias identificadas como puntos de atención prioritaria. Durante la primera movilización, registrada en la colonia Tierra Nueva, los agentes ubicaron a dos personas, identificadas como Jesús Abraham 'N', de 18 años de edad, y una menor de 17 años de edad. Tras realizar los protocolos de inspección preventiva correspondientes, se les encontraron en posesión de 40 envoltorios con una sustancia granulada con las características del crystal.

Además decomisaron 167 envoltorios que contenían hierba seca con características de la marihuana. Cabe señalar que el adulto ya contaba con antecedentes penales por portación de arma prohibida. De manera paralela, en un segundo despliegue realizado en la colonia Los Ángeles, las autoridades interceptaron a dos hombres identificados como Carlos Yetzan 'N', de 18 años, y Roberto 'N', de 29 años. Ambos sujetos cuentan con historiales relacionados con delitos contra la salud.

En el caso del segundo individuo, también tiene antecedentes por portación de armas prohibidas. A estos individuos se les incautaron 18 envoltorios de crystal, 127 dosis de marihuana y una réplica de arma de fuego tipo pistola. En total, el saldo de estas acciones conjuntas ascendió al aseguramiento de 352 dosis de narcóticos. Es importante destacar que ambas detenciones se efectuaron sin que se registraran incidentes violentos o alteraciones al orden público.

Finalmente, tanto las cuatro personas detenidas como la totalidad de los indicios recabados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público. Será dicha instancia la encargada de integrar las carpetas de investigación respectivas para determinar la situación jurídica de los implicados conforme a los tiempos y formas que marca la ley, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora