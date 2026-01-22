Era Cristian Benjamín: Fallece propietario de un gimnasio que fue baleado en el sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un vecino de la sindicatura de Costa Rica, ubicada al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, perdió la vida mientras recibía atención médica en un centro hospitalario luego de ser atacado a balazos durante la mañana de este jueves 22 de enero de 2026. El hoy occiso fue identificado como Cristian Benjamín 'N.', de 47 años de edad, de quien se dijo era instructor y dueño de un gimnasio que se sitúa en la mencionada comunidad.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 07:00 hora, cuando el hoy occiso circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet color negro y fue interceptado por hombres armados en el cruce de las calles Ahome y Quelite. En el sitio, los agresores le dispararon a la víctima en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

El lesionado, fue canalizado de un hospital de Costa Rica, donde fue trasladado primeramente a la ciudad de Culiacán, donde quedó internado, mientras que elementos de la FGR se hicieron cargo de la unidad, la cual trasladaron a la Unidad de Bienes A UBA asegurados para continuar con las investigaciones", explicó el portal noticias Los Noticieristas.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Pierde la vida en el hospital Cristian Benjamín, el instructor y dueño de un gimnasio que fue atacado a balazos esta mañana en la sindicatura de Costa Rica al sur de la ciudad. pic.twitter.com/kJDNf9LpCL — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 22, 2026

Aproximadamente a las 15:00 horas, personal médico de guardia notificó el deceso a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al nosocomio en cuestión. En el lugar de los hechos, las autoridades localizaron el vehículo siniestrado en el que se desplazaba el sujeto ultimado, mismo que presentaba impactos de bala en los cristales y en la carrocería.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de los respectivos trabajos de campo, incluido el aseguramiento de casquillos de arma de fuego, mientras que policías de investigación llevaron a cabo las primeras indagatorias del homicidio del entrenador físico y dueño de un gimnasio de dicha localidad de nombre Romario Gym. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaran las pruebas correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui