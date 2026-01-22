Evitan una tragedia: Padre e hijo caen al Canal Bajo del Valle del Yaqui; son rescatados

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te informó ayer miércoles 21 de enero de 2026 por la noche, Bomberos de Ciudad Obregón y elementos de la Policía Municipal de Cajeme evitaron una tragedia al rescatar a un padre y su hijo, quienes cayeron con todo y su vehículo al Canal Bajo del Valle del Yaqui. Tras horas de los hechos, se ha dado a conocer más información; aquí todos los detalles.

El reporte se recibió minutos antes de las 19:00 horas, cuando se alertó a los cuerpos de emergencia sobre la caída de un camión tipo torton, color blanco, al interior del canal, señalando de manera preliminar que podría haber personas atrapadas en el interior de la unidad. Al arribar al lugar, los elementos de rescate confirmaron que los ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera del camión, refugiados sobre el techo de la unidad, a la espera de ser auxiliados, lo que permitió agilizar las maniobras de rescate.

Para realizar la operación de manera segura, personal del Departamento de Bomberos de Cajeme desplegó una máquina equipada con escalera, además de contar con elementos especializados en rescate acuático. De manera simultánea, agentes de la Policía Municipal implementaron un operativo de apoyo y utilizaron drones con cámara infrarroja de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), lo que permitió evaluar con precisión las condiciones del entorno y reforzar la seguridad durante la intervención.

Gracias a la coordinación entre las corporaciones, fueron rescatados sanos y salvos Jorge, de 57 años de edad, y su hijo Aarón, de 6 años, quienes no presentaron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a una unidad médica. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades preventivas en el sector, quienes permanecieron en el sitio para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Autoridades municipales destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las corporaciones de auxilio, así como del equipamiento especializado con el que cuentan actualmente, lo que permite una respuesta más eficiente ante situaciones de riesgo y emergencias que ponen en peligro la integridad de las familias cajemenses.

Evitan una tragedia: Padre e hijo caen al Canal Bajo del Valle del Yaqui; son rescatados

Fuente: Tribuna del Yaqui