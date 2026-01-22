Fallece joven por sobredosis de droga en hospital de Nogales; su primo se encuentra delicado

Nogales, Sonora.- Las autoridades de Sonora se movilizaron hacia las instalaciones del Hospital Centro Médico tras recibir un reporte relacionado con el ingreso de dos personas en estado crítico por presunta intoxicación. El suceso activó los protocolos de respuesta cuando, a través de la radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), se emitió una alerta alrededor de las 23:00 horas.

En el llamado se informó sobre la presencia de dos masculinos, uno de ellos ya sin signos vitales y el otro en estado de inconsciencia, al interior del nosocomio. Al presentarse en el lugar de los hechos, los oficiales de la Policía Municipal establecieron contacto con el personal administrativo y médico del área de urgencias, quienes confirmaron la llegada de dos jóvenes de 25 años de edad, identificados como Kevin A. y Alberto E.

De acuerdo con el parte médico inicial, ambos pacientes fueron ingresados directamente al área de choque, donde el equipo de guardia aplicó de urgencia los procedimientos de soporte vital avanzado ante la sospecha de una sobredosis por opioides. El reporte clínico detalla que se les administró naloxona, un medicamento utilizado para revertir los efectos de los opioides. Por desgracia, en el caso de Kevin A., el fármaco no logró reanimarlo.

El joven fue declarado muerto pocos minutos después de su arribo al centro de salud. Por otro lado, Alberto E. tampoco mostró una reacción inmediata de consciencia tras la administración del medicamento, no obstante, al detectarse un pulso débil, el personal médico procedió a la intubación endotraqueal para conectarlo a un respirador artificial, manteniéndose actualmente bajo un esquema de vigilancia intensiva y pronóstico reservado.

Como parte de las diligencias del caso, los agentes se entrevistaron con una familiar directa de los afectados, quien se identificó como madre de Alberto y tía del fallecido. En su declaración, relató que fue alertada por otro pariente sobre la ubicación de los jóvenes, quienes se encontraban tirados en la calle Vázquez. Al tener conocimiento de que habían consumido drogas momentos antes, tomó la decisión de trasladarlos en un vehículo particular para agilizar la atención médica.

Finalmente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al hospital para recabar las evidencias necesarias. Para ello abrieron una carpeta de investigación con el objetivo de determinar con exactitud la composición química de las sustancias ingeridas y esclarecer las circunstancias que rodearon este suceso, mientras el cuerpo del fallecido quedó a disposición de los servicios forenses para los trámites legales conducentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui