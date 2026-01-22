Fatal accidente doméstico en Coahuila: Mujer pierde la vida tras descarga eléctrica en el baño

San Pedro, Coahuila.- La mañana de este jueves 22 de enero de 2026, alrededor de las 06:00 horas, se reportó un lamentable hecho en un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro, Coahuila, específicamente sobre la avenida Constitución y la calle Segunda. De acuerdo con información de Milenio, una mujer de 33 años de edad perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica, presuntamente a causa de una deficiente instalación eléctrica.

De manera preliminar, se informó que la falla habría afectado directamente la bomba de agua conectada a la tubería, lo que provocó que la víctima, identificada como Cecilia Ramírez Sánchez, recibiera una descarga eléctrica mientras se encontraba en el baño de la vivienda. Aunque alcanzó a gritar pidiendo ayuda al sentir los efectos de la corriente, cuando sus familiares lograron auxiliarla ya se encontraba tendida en el suelo. El medio antes citado confirmó que la hoy occisa se preparaba para acudir a su trabajo en una empresa maquiladora ubicada en el municipio de Matamoros.

Tras el incidente, familiares de la fémina dieron aviso a las autoridades, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al realizar la valoración correspondiente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Luego de corroborar el fallecimiento, el caso fue turnado a elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes procedieron a acordonar el área para llevar a cabo las primeras diligencias y posteriormente el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que la causa del deceso fue la mala instalación eléctrica del domicilio, ya que no era la primera ocasión en la que alguno de los habitantes de la vivienda había recibido descargas eléctricas. Esta lamentable tragedia sirve para hacer un llamado a la ciudadanía a mantener en óptimas condiciones las instalaciones eléctricas de sus hogares, pues en cuestión de segundos pueden ocurrir hechos como este que dejan a una familia enlutada.

En cuanto a los restos de Cecilia, estos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Matamoros, Coahuila, donde se les practicará la necropsia de ley, y posteriormente los familiares podrán reclamar el cuerpo. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con este caso, el cual se suma a las estadísticas de accidentes domésticos en hogares mexicanos que, debido a descuidos humanos, terminan por arrebatarle la vida a una persona.

