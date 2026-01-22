Fiscalía investiga causas de incendio de casa donde dos hermanos murieron al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó el inicio de una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de un incendio registrado este jueves 22 de enero en la ciudad de San Luis Río Colorado. El siniestro, ocurrido en un domicilio, resultó en el fallecimiento de dos personas con discapacidad, situación que activó los protocolos de actuación de las autoridades investigadoras.

El reporte indica que los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía en una vivienda ubicada sobre la avenida Rosas, entre las calles 44 y 45, en la colonia Solidaridad. Tras recibir el aviso de emergencia, se desplegó un operativo de elementos de la Policía Investigadora, personal de Servicios Periciales y el Heroico Cuerpo de Bomberos. Una vez que los equipos de emergencia lograron controlar el fuego, que generó una densa columna de humo, se procedió al ingreso al inmueble para su procesamiento.

En el interior de la vivienda fueron localizados los cuerpos de dos personas, identificadas como Dámaris, de 25 años de edad, quien presentaba una discapacidad motriz, y su hermano Cristian, de 12 años, quien tenía síndrome de Down. De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por los peritos de la Fiscalía, el fuego se habría originado al interior del inmueble, no obstante, las causas exactas permanecen bajo análisis técnico y científico para determinar el origen preciso del fuego.

Fiscalía investiga causas de incendio con resultado de dos personas sin vida en SLRC



San Luis Río Colorado, Sonora, 22 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que inició las investigaciones correspondientes tras registrarse un… pic.twitter.com/P5sFPKkKkw — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 23, 2026

Durante las labores de contención y rescate, se reportó que un elemento del cuerpo de Bomberos requirió ser trasladado a un hospital debido a una intoxicación por inhalación de humo. De igual manera, la madre de las víctimas recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos, debido a afectaciones por el humo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que mantiene abiertas las indagatorias y que continuará realizando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos "con estricto apego a la legalidad y respeto a las víctimas y sus familiares". Asimismo, se informó que las instancias de desarrollo social correspondientes ya han establecido contacto con los deudos para brindar el acompañamiento y apoyo integral necesario ante este suceso.

Investigan las causas del incendio en el que murieron dos personas en #SLRC.



La Fiscalía de #Sonora informó esta noche que inició las investigaciones correspondientes tras el incendio registrado en un domicilio de la colonia Solidaridad, en el municipio de San Luis Río Colorado,… pic.twitter.com/kN3VEdjjp8 — Omar Acuña - Noticias (@oacunanoticias) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui