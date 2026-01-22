(FOTOS) Se estrella contra un árbol en la carretera Nogales-Guadalajara y muere prensada

Guadalajara, Jalisco.- La noche del pasado miércoles 21 de enero de 2026, una mujer que circulaba sobre la carretera Nogales-Guadalajara, a la altura de La Primavera, en el municipio de Zapopan, sufrió un terrible accidente automovilístico a bordo de su vehículo, el cual le costó la vida luego de perder el control de la unidad y terminar estrellándose contra un árbol, sumándose así a la lista de personas fallecidas en percances viales.

De acuerdo con información de Milenio, hasta el momento de la elaboración de esta nota, de la víctima mortal solo se sabe que se trataba de una joven de aproximadamente 25 años de edad, y que el vehículo que conducía era un Chevy color blanco, el cual presentó severos daños tras impactarse contra el árbol ubicado en el camellón central, justo donde se dividen los carriles de circulación.

Al sitio arribaron de manera inmediata elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes al llegar localizaron a la fémina inconsciente en el interior del automóvil, ya que quedó prensada entre los fierros retorcidos. Asimismo, fue solicitada la presencia de personal de Protección Civil y Bomberos, pertenecientes a la brigada 249, además de paramédicos, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que lamentablemente la joven ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco acudió al lugar para llevar a cabo el peritaje correspondiente y determinar con mayor precisión las causas de este lamentable suceso. Por su parte, los elementos de Protección Civil realizaron las labores de rescate utilizando herramientas especializadas para liberar el cuerpo, a fin de que camilleros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) efectuaran el traslado de la fallecida a sus instalaciones. Cabe señalar que será en el Ministerio Público donde los familiares podrán realizar el reconocimiento y reclamar el cuerpo.

(Fotos: Protección Civil y Bomberos Zapopan)

Ante este trágico desenlace, se aprovecha para hacer un llamado a la ciudadanía a conducir siempre con extrema precaución, respetando los señalamientos viales, ya que está comprobado que la mayoría de los accidentes ocurren por manejar a exceso de velocidad. Asimismo, se recuerda que jamás se deben consumir bebidas alcohólicas si se planea conducir, pues además de poner en riesgo la propia vida, se expone la integridad de otros individuos.



Fuente: Tribuna del Yaqui



