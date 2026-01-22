Frente a su padre, joven albañil pierde la vida tras el derrumbe de una loza en Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila.- La tarde de este jueves 22 de enero de 2026, un joven albañil perdió la vida luego de que una loza le cayera encima de manera repentina en la colonia La Salle, misma que se ubica en el municipio de Saltillo, Coahuila. Los primeros informes refieren que el hoy occiso realizaba trabajos de demolición en un inmueble de la zona, en compañía de su padre, cuando ocurrió el fatal incidente que movilizó a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron entre las calles Laguna de Zempoala y Lago de Yuridia, situadas en el mencionado asentamiento humano, en donde el fallecido, identificado como Brayan Humberto 'N.', de 21 años de edad, se encontraba junto a su progenitor. Trascendió que, de un instante a otro, una de las estructuras se derrumbó sobre el joven, quien quedó atrapado entre la loza.

Al percatarse de la situación, el padre intentó liberar a su hijo; sin embargo, al verse superado por el peso de la estructura, solicitó apoyo a través del sistema estatal de emergencias del 9-1-1. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, los cuales realizaron las maniobras correspondientes y le brindaron atención prehospitalaria al joven, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Muere joven albañil en Saltillo, Coahuila.

Los tragahumo retiraron todo el material de la zona, al considerar que implicaba un riesgo para los ahí presentes. Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acordonaron el perímetro, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AEI), adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, se encargó de las respectivas diligencias y de la recolección de indicios para el deslinde de responsabilidades.

Los propietarios del domicilio señalaron que los trabajadores son originarios del municipio de Ramos Arizpe. Una vez concluidas las pesquisas, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizarán los procedimientos pertinentes y posteriormente será entregado a sus seres queridos para que lleven a cabo los servicios funerarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui