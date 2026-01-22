FUERTE ACCIDENTE: Mujer resulta lesionada tras ser ATROPELLADA en cruce de calle Sufragio en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 22 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente en una de las principales calles de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde una mujer resultó lesionada después de ser atropellada por un vehículo, lo que generó gran movilización de cuerpos de emergencia y autoridades; aquí todos los detalles.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Sufragio y Yaqui a tempranas horas de la mañana, poco antes de las 10:00 horas de este jueves. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la víctima fue identificada como María Magdalena, quien por causas que aún no han sido determinadas fue impactada por un automóvil, una camioneta tipo pick up de color gris, mientras se encontraba en el referido crucero. Cabe señalar que la camioneta quedó con un visible golpe en la parte del frente.

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada en el cruce de las calles Sufragio y Yaqui en Ciudad Obregón

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón arribaron de manera oportuna para brindarle atención prehospitalaria a la mujer, quien presentaba diversas lesiones producto del impacto. Posteriormente, fue trasladada a un hospital de la localidad para su valoración médica y atención especializada, aunque hasta el momento de la publicación de esta nota de TRIBUNA no se ha dado a conocer su estado de salud.

Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme y otras corporaciones de seguridad acudieron al sitio para asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el conductor del vehículo involucrado fue detenido en el lugar o si se dio a la fuga tras el incidente, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

El hecho provocó afectaciones temporales a la circulación en el cruce de Sufragio y Yaqui, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y peatones a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales, a fin de prevenir este tipo de accidentes.

Una mujer resultó lesionada tras ser atropellada en el cruce de las calles Sufragio y Yaqui en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui