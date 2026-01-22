(FUERTE VIDEO) Accidente y EXPLOSIÓN de pipa paraliza la Autopista México–Tuxpan: Esto se sabe

Tulancingo, Hidalgo.- Durante las primeras horas de este jueves 22 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Hidalgo, así como personal de Servicios de Emergencia y oficiales de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de emergencia en la autopista México–Tuxpan, luego de que se reportara un accidente que derivó en la explosión de una pipa que transportaba hidrocarburo; esto en el municipio de Tulancingo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este jueves 22 de enero, a la altura del kilómetro 109 de la autopista México–Tuxpan, antes de llegar a la caseta de San Alejo, en la localidad de Santa María Asunción. En ese punto, el tractocamión tipo pipa, presuntamente de doble remolque, cayó de un puente; tras el impacto, se registró una fuerte explosión seguida de un incendio visible a varios kilómetros de distancia.

Autoridades informaron sobre el accidente en la México-Tuxpan. Foto: Facebook

La magnitud del estallido obligó a cerrar la vialidad y activar protocolos de atención inmediata ante el riesgo para la población. Tras el reporte del siniestro, elementos de Protección Civil estatal, del Heroico Cuerpo de Bomberos, Servicios de Emergencia y fuerzas de seguridad acudieron al sitio para contener el fuego, asegurar el perímetro y reducir los riesgos para las comunidades cercanas.

El vehículo dañado quedó en el fondo del paso vehicular, en una zona próxima a viviendas, por lo que las autoridades realizaron evaluaciones para determinar posibles daños colaterales y descartar riesgos adicionales.

Momentos después del siniestro, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que, tras confirmarse la caída y explosión de la pipa, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias, con trabajos coordinados para controlar el incendio, mitigar peligros y prevenir nuevos incidentes. Durante varias horas (hasta las 03:00 horas), las labores se concentraron en el enfriamiento de la zona y la supervisión constante del área afectada.

Explota pipa en la México-Tuxpan

La Autopista México–Tuxpan se convierte en zona de riesgo tras la caída y explosión de una pipa doble remolque con hidrocarburo a la altura del km 109, cerca de la Caseta de San Alejo. pic.twitter.com/ozrmnqNKGz — STV-Puebla (@STV_Puebla) January 22, 2026

Debido al siniestro, la Guardia Nacional División Carreteras anunció el cierre total de la autopista México–Tuxpan en el tramo con dirección al puerto veracruzano, a las 02:00 horas; exhortó a los automovilistas a atender las indicaciones viales y buscar rutas alternas. Asimismo, autoridades estatales recomendaron a la población evitar transitar por la zona y mantenerse informada únicamente por canales oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un balance oficial sobre personas lesionadas. Sin embargo, informes preliminares indican que el conductor de la pipa habría perdido la vida, dato que aún deberá ser confirmado por las instancias correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

uD83DuDD25 #ÚltimaHora | Tragedia en la México-Tuxpan: Pipa cae de un puente de 50 metros y explota



uD83DuDC49Nota completa en: https://t.co/L0zcQoFtxv



uD83CuDF9EVideos: Redes Sociales pic.twitter.com/iRb4XNOw09 — Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui