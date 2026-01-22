FUERTES IMÁGENES: Voraz incendio en Xochimilco, CDMX, causa pánico; esto se sabe del siniestro

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 22 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, mantienen un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, ante el reporte de un incendio de gran magnitud en una fábrica de plásticos.

La movilización de cuerpos de emergencia en el sector sur de la capital mexicana se mantiene desde las 06:00 horas, tiempo local, con el objetivo de contener las llamas, proteger a la población y asegurar la zona afectada, cerca de Escuela Nacional Preparatoria Número 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

uD83DuDCF9uD83DuDD34uD83DuDE92 SE INCENDIA FABRICA DE PLÁSTICOS #XOCHIMILCO@Bomberos_CDMX combaten las llamas de cinco metros de altura de un negocio ubicado en #GuadalupeIRamírez en #LaNoria . No se reportan heridos. pic.twitter.com/XZZhYjrnQ5 — Enrique Luna (@Enrique_LunaP) January 22, 2026

De acuerdo con los primeros reportes que circulan en redes, el siniestro se desató alrededor de las 06:00 horas, cuando vecinos y automovilistas observaron una columna de humo que se elevaba desde la infraestructura industrial hasta el cielo. La fábrica se ubica en la calzada Guadalupe I. Ramírez y la avenida 20 de Noviembre, esto en la colonia La Noria, en la alcaldía ya mencionada.

De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en esa zona de la alcaldía. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se trasladaron de inmediato al lugar para evaluar la situación y coordinar el combate al fuego.

Servicios de emergencia continúan laborando en la Calz. Guadalupe I. Ramírez y Av. 20 de Noviembre, col. La Noria, alcaldía Xochimilco, derivado de un incendio en una fábrica de plásticos



Ya se suspendio el servicio en el tren ligero de la Noria. pic.twitter.com/DMe0aCcbAO — hermes (@vialhermes) January 22, 2026

Suspenden servicio en el Tren ligero

Derivado de este fuerte incendio, ya se suspendió el servicio en el Tren Ligero de la Noria. ¡Toma precauciones!

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han reportado heridos ni víctimas mortales por este siniestro.

Actualización 07:00 horas

Durante la mañana de este jueves, las redes sociales se llenaron de videos que muestran cómo continúan los trabajos de las autoridades para sofocar las llamas. Hasta ahora, no se han especificado las causas del siniestro, sin embargo, se espera que una vez que concluyan las labores de enfriamiento, los Bomberos detallen cómo se desataron las llamas.

Incendio en la fábrica de la Noria entre el gimnasio y salud digna alcaldía Xochimilco cuerpos de emergencia al lugar@AztecaNoticias @Bomberos_CDMX @C5_CDMX @ComuXoch @SinXochimilco @Xochimilco_MX pic.twitter.com/ylMi0mt4pJ — ALCARIED CAZAZOLA ALCAZAR (@ALCARIED) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui