Gatilleros ejecutan a balazos a hombre al norte de Culiacán; le dieron muerte en su propia casa

Culiacán, Sinaloa.- Un masculino de 29 años de edad, identificado de forma preliminar como Óscar Alejandro 'N.', fue asesinado a balazos en el interior de un domicilio de dos pisos ubicado en el sector Lomas del Boulevard, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Residentes de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que se registró una intensa movilización por parte de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda de color blanco que se está situada sobre la avenida Río Nilo, entre Emiliano Zapata y Manuel J. Clouthier. En este punto, gatilleros desconocidos dispararon en múltiples ocasiones contra el hombre, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona reportaron las detonaciones de arma de fuego a las autoridades a través de las líneas del 911 alrededor de las 16:00 horas, lo que generó la movilización de elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el homicidio", explicó el portal de noticias Línea Directa sobre el desarrollo de los hechos.

El perímetro quedó asegurado y resguardado por los militares, quienes posteriormente solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, mientras que policías de investigación llevaron a cabo las primeras indagatorias del hecho. Hasta el momento, no se tienen datos sobre el posible o los posibles responsables.

Una vez cumplimentadas las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, el cadáver fue retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Cabe mencionar que la jornada violenta de este jueves ha estado marcada por el hallazgo sin vida de un agente de la Policía Municipal de Culiacán, identificado como César Eduardo 'N.', cuyo cuerpo ultimado fue abandonado afuera del Congreso del Estado.

